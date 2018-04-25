Командувач ООС: На Донбасі ще немає протитанкових комплексів Javelin

Українські об'єднані сили, задіяні в операції (ООС) на Донбасі, ще не мають в розпорядженні протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це у середу, 2 травня, в Краматорську заявив командувач ООС Сергій Наєв. Він додав, що підготовка розрахунків Збройних сил України з управління Javelin "велася задовго до отримання цих комплексів, велася на території України", передає "Інтерфакс-Україна".

30 квітня президент України Петро Порошенко підтвердив постачання у Збройні сили України ПТРК Javelin із США. Нагадаємо, що на початку березня цього року США вирішили продати Україні 210 ракет та 37 пускових комплексів Javelin за 47 мільйонів доларів. Домовленість про поставки американської зброї в Україну викликала незадоволення Росії.

Javelin працюють за принципом "вистрілив-забув" (fire-and-forget), тобто не потребують складної технічної підготовки, вони вважаються найкращими ракетами такого призначення.

Завдання ООС - протидія окупації

Наєв також пояснив переформатування АТО в ООС тим, що частина території Донбасу де-факто "окупована російськими військами". Утім, командувач не прогнозує загострення конфлікту через початок ООС, яка "є військовою операцією". Офіцер пообіцяв, що відповідь на "безкарні обстріли українських позицій" буде "жорсткою і невідворотною".

За словами Наєва, усі посади - від командира роти і вище - у формуваннях "ДНР" та "ЛНР" укомплектовані російськими офіцерами. Він додав, що збройні угруповання сепаратистів на Донбасі комплектуються російськими "відпускниками", "добровольцями" з числа засуджених злочинців і російськими націоналістами, яких вербують для участі у війні в Україні.