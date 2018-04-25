Команди обох Корей об'єдналися посеред чемпіонату з настільного тенісу

Північна та Південна Корея об'єднали свої команди на світовому чемпіонаті з настільного тенісу серед жінок. Дві команди мали зустрітися в чвертьфіналі змагань у Швеції в четвер, 3 травня, однак замість змагання одна з одною вони попросили про виступ об'єднаної команди у півфіналі.

Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) дозволила об'єднання команд, відзначивши історичну вагу цього кроку. "Так, ми поважаємо правила. Так, ми змінили їх. Однак тут ідеться про щось більше, ніж правила", - сказав президент федерації Томас Вайкерт (Thomas Weikert).

Об'єднана корейська команд зустрінеться 4 травня в півфіналі з Японією. Японська команда не висловила протесту проти гри з об'єднаною Кореєю. "Ми граємо за власною системою. Ми дивимося на власну гру, а не на опонентів", - цитує інформагенція Reuters представницю Японії Міму Іто.

Востаннє об'єднана корейська жіноча збірна з настільного тенісу виступала на змаганнях у 1991 році у Японії. Цього ж року на Зимовій Олімпіаді у Південній Кореї у змаганнях взяла участь об'єднана команда корейських хокеїсток, окрім того спортсмени двох країн йшли у спільній колоні на церемонії відкриття Олімпіади.