Колумбія обирає нового президента

У Колумбії в неділю, 17 червня, розпочалося голосування у другому турі президентських виборів. Результати очікують вранці в понеділок. Від цих виборів значною мірою залежить доля мирної угоди між владою Колумбії та ліворадикальним угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC).

Фаворит перегонів - Іван Дуке, який представляє правоцентристську партію "Демократичний центр", виступає за зміну важливих пунктів угоди з FARC, що може змусити ліворадикалів повернутися в підпілля, зазначає агентство dpa. Його суперник, екс-мер столиці Колумбії Боготи Густаво Петро, виступає за дотримання умов угоди. У першому турі 27 травня Іван Дуке набрав близько 39 відсотків голосів, а Густаво Петро, який представляє ліві рухи, - близько 25 відсотків.

Ініціатор угоди, чинний президент Колумбії Хуан Мануель Сантос більше не має права балотуватися на посаду. Мирна угода, завдяки якій Сантос отримав Нобелівську премію миру, розділила колумбійське суспільство. Багато колумбійців вітають угоду як шанс на довгоочікуваний мир у країні, але противники угоди вважають, що Сантос зробив забагато поступок FARC.