 Колумбія обирає нового президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2018

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Новини

Колумбія обирає нового президента

Фаворит другого туру виборів Іван Дуке наполягає на зміні мирної угоди з FARC, що може загнати ліворадикалів знову в підпілля. Його суперник Густаво Петро виступає за збереження угоди.

Прибирання на одній з дільниць у Боготі напередодні другого туру голосування на виборах президента Колумбії

Прибирання на одній з дільниць у Боготі напередодні другого туру голосування на виборах президента Колумбії

У Колумбії в неділю, 17 червня, розпочалося голосування у другому турі президентських виборів. Результати очікують вранці в понеділок. Від цих виборів значною мірою залежить доля мирної угоди між владою Колумбії та ліворадикальним угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC).

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На парламентських виборах у Колумбії перемагає партія "Демократичний центр", яка виступає проти мирної угоди з угрупуванням FARC. Але більшість все одно отримають три партії у складі коаліції президента Сантоса. (12.03.2018)

У першому турі колумбійці найбільше голосів надали правому кандидату Івану Дуке і лівому Густаво Петро. Дуке має намір притягнути до відповідальності повстанців з FARC, а Петро - підтримує мирний договір з ними. (28.05.2018)

Фаворит перегонів - Іван Дуке, який представляє правоцентристську партію "Демократичний центр", виступає за зміну важливих пунктів угоди з FARC, що може змусити ліворадикалів повернутися в підпілля, зазначає агентство dpa. Його суперник, екс-мер столиці Колумбії Боготи Густаво Петро, виступає за дотримання умов угоди. У першому турі 27 травня Іван Дуке набрав близько 39 відсотків голосів, а Густаво Петро, який представляє ліві рухи, - близько 25 відсотків.

Ініціатор угоди, чинний президент Колумбії Хуан Мануель Сантос більше не має права балотуватися на посаду. Мирна угода, завдяки якій Сантос отримав Нобелівську премію миру, розділила колумбійське суспільство. Багато колумбійців вітають угоду як шанс на довгоочікуваний мир у країні, але противники угоди вважають, що Сантос зробив забагато поступок FARC.

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"Нобелівку" миру отримав президент Колумбії (07.10.2016)

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"Нобелівку" миру отримав президент Колумбії (07.10.2016)  

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У першому турі колумбійці найбільше голосів надали правому кандидату Івану Дуке і лівому Густаво Петро. Дуке має намір притягнути до відповідальності повстанців з FARC, а Петро - підтримує мирний договір з ними.

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У Колумбії обирають президента 27.05.2018

У Колумбії проходять президентські вибори, які можуть вирішити подальшу долю мирної угоди країни з угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC).

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На парламентських виборах у Колумбії перемагає партія "Демократичний центр", яка виступає проти мирної угоди з угрупуванням FARC. Але більшість все одно отримають три партії у складі коаліції президента Сантоса.

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