 Коломойський: Порошенко хоче контролювати всі телеканали України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Коломойський: Порошенко хоче контролювати всі телеканали України

Український підприємець Ігор Коломойський в інтерв'ю DW розповів про бажання президента України Петра Порошенка контролювати всі телеканали в країні, в тому числі канал "1+1".

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Український підприємець Ігор Коломойський в інтерв'ю DW, що було оприлюднене в середу, 16 травня, заявив про бажання президента України Петра Порошенка контролювати всі телеканали в країні.

DW.COM

Блокада, націоналізація та спад економіки майже не вплинули на рівень статків найбагатших українців. Як олігархам вдається не тільки зберігати, а й примножувати свої доходи, розбиралась DW. (30.10.2017)

Серед тих, хто купував європейський паспорт, котрий за гроші пропонує Кіпр, були й українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, повідомляє британське видання The Guardian. (18.09.2017)

Підприємець назвав себе "світоглядним опонентом" українського президента, зокрема, у ставленні до свободи слова. "Порошенко, для того, щоб вдруге обратися президентом, повинен повністю контролювати всі телеканали. Ну, як у нашого північно-східного сусіда", - пояснив Коломойський.

Водночас він зазначив, що не може зараз говорити про якесь переслідування з боку влади. "У нас відбувається позиційна якась війна, але вона в межах закону... Так, є різні забаганки, ми знаємо, чого хоче Петро Олексійович. Він прогнозований у цьому плані. Він хоче "1+1" на вибори", - заявив Коломойський. При цьому він запевнив, що президент в жодному разі не отримає телеканалу.

Нагадаємо, що в минулому Ігор Коломойський був контролюючим акціонером націоналізованого в грудні 2016 року "Приватбанку". Структурам підприємця належать також український телеканал "1+1" та 43 відсотки нафтовидобувної компанії "Укртатнафта". Повну версію інтерв'ю з Ігорем Коломойським читайте 16 травня на сайті Deutsche Welle.
Дивитись відео 01:33

Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)

Аудіо й відео до теми

Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)  

Також за темою

Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017) 16.05.2018

Чим нині займається екс-губернатор Дніпропетровщини, олігарх Ігор Коломойський? Чи змінив своє ставлення до Володимира Путіна, якого раніше називав "шизофреніком"? І який у нього конфлікт із Петром Порошенком? Про це та інше - в ексклюзивному інтерв‘ю DW.

Igor Kolomojskyj

Лондонський суд продовжив арешт активів Коломойського і Боголюбова 25.01.2018

У суді Лондона відбулися додаткові слухання у справі "Приватбанку". Арешт активів його колишніх власників - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - вирішено продовжити до наступного рішення суду.

Ukraine PrivatBank

Колишні власники "Приватбанку" завдали йому мільярдних збитків - розслідування 16.01.2018

Міжнародне розслідування детективного агентства Kroll дійшло висновків, що "Приватбанк" був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що обернулося збитками в 5,5 мільярда доларів, заявляють в НБУ.

Докладно

Петер Альтмаєр виступає за прагматичний підхід у відносинах з РФ

Петер Альтмаєр: У відносинах з Москвою потрібен прагматизм

Петер Альтмаєр в інтерв'ю DW розповів про перспективи розвитку відносин з Москвою і Вашингтоном. 

У ФРН почали підготовчі роботи на морській ділянці Північного потоку-2

У ФРН готують морську ділянку "Північного потоку-2"

Компанія Nord Stream 2 AG почала підготовчі роботи на морській ділянці газопроводу "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  