Коломойський: без націоналізму Україна вже приєдналася б до Росії (відео)

Як Ігор Коломойський допоміг Україні? І який актив дуже хоче купити в нього президент Порошенко? Коломойський відповідає на незручні питання в ексклюзивому інтерв'ю DW.
Жанна Нємцова: Я хотіла дізнатися, як складаються зараз Ваші стосунки з Петром Порошенком, чи вважаєте ви його своїм опонентом?
Ігор Коломойський: З Порошенком я - опонент. Опонент світоглядний.
- У чому це полягає?
- Це полягає в нашому різному ставленні до життя, до демократії, до свободи слова, до подій в Україні, до того, яким повинен бути президент. Наприклад, Порошенко, для того, щоб удруге обратися президентом, має таку ідею-фікс: він хоче повністю контролювати всі телеканали. Він хоче "1+1" на вибори. От йому кров з носа потрібен "1+1".
- Зрозуміла. Отримає?
- Ні. Нізащо.
Дивіться повну версію інтерв'ю:
Олігарх Ігор Коломойський жорсткими методами відстоює свій бізнес і політичний вплив. Збройне захоплення ним держпідприємства - виклик державі, вважають опитані DW експерти. (24.03.2015)
Українці вже сплатили зі своєї кишені 155 мільярдів гривень за проблеми "Приватбанку". Чи стануть ці витрати останніми? (03.07.2017)