 Коломойський: без націоналізму Україна вже приєдналася б до Росії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.05.2018
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Політика й суспільство

Коломойський: без націоналізму Україна вже приєдналася б до Росії (відео)

Як Ігор Коломойський допоміг Україні? І який актив дуже хоче купити в нього президент Порошенко? Коломойський відповідає на незручні питання в ексклюзивому інтерв'ю DW.

Ukraine Oligarch Ihor Kolomojskyj (picture-alliance/Mykhaylo Markiv)

Жанна Нємцова: Я хотіла дізнатися, як складаються зараз Ваші стосунки з Петром Порошенком, чи вважаєте ви його своїм опонентом?  

Ігор Коломойський: З Порошенком я - опонент. Опонент світоглядний.

- У чому це полягає? 

- Це полягає в нашому різному ставленні до життя, до демократії, до свободи слова, до подій в Україні, до того, яким повинен бути президент. Наприклад, Порошенко, для того, щоб удруге обратися президентом, має таку ідею-фікс: він хоче повністю контролювати всі телеканали. Він хоче "1+1" на вибори. От йому кров з носа потрібен "1+1".

- Зрозуміла. Отримає?

-  Ні. Нізащо.

Дивіться повну версію інтерв'ю:

 

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