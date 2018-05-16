Коломойський: без націоналізму Україна вже приєдналася б до Росії (відео)

Жанна Нємцова: Я хотіла дізнатися, як складаються зараз Ваші стосунки з Петром Порошенком, чи вважаєте ви його своїм опонентом?

Ігор Коломойський: З Порошенком я - опонент. Опонент світоглядний.

- У чому це полягає?

- Це полягає в нашому різному ставленні до життя, до демократії, до свободи слова, до подій в Україні, до того, яким повинен бути президент. Наприклад, Порошенко, для того, щоб удруге обратися президентом, має таку ідею-фікс: він хоче повністю контролювати всі телеканали. Він хоче "1+1" на вибори. От йому кров з носа потрібен "1+1".

- Зрозуміла. Отримає?

- Ні. Нізащо.

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