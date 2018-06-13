 Колишніх військовополонених ″кинула″ держава? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.06.2018

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Політика й суспільство

Колишніх військовополонених "кинула" держава? (відео)

Вже пройшло майже півроку, відколи звільненим з полону українцям обіцяли виплатити одноразову грошову допомогу. Втім, ці обіцяні державою 100 тисяч гривень вони досі не отримали. Чому?

Ukraine-Krise, Gefangenenaustausch (picture-alliance/dpa/T. Dudnik)

Обіцянку отримати гроші від держави колишні військовополонені почули наступного ж дня після звільнення у грудні минулого року. Її зробив міністр соціальної політики Андрій Рева. Однак лише через два з половиною місяці уряд України ухвалив відповідну постанову. Згідно з нею, звільнені мали звернутися до місцевих служб соціальної допомоги, написати заяву про бажання отримати кошти та надати документ, що посвідчує особу. На цю процедуру виділено півроку. Термін закінчується 27 червня. Утім, досі гроші не виплатили. Чому - дивіться у репортажі DW.


 

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