Колишніх військовополонених "кинула" держава? (відео)

Обіцянку отримати гроші від держави колишні військовополонені почули наступного ж дня після звільнення у грудні минулого року. Її зробив міністр соціальної політики Андрій Рева. Однак лише через два з половиною місяці уряд України ухвалив відповідну постанову. Згідно з нею, звільнені мали звернутися до місцевих служб соціальної допомоги, написати заяву про бажання отримати кошти та надати документ, що посвідчує особу. На цю процедуру виділено півроку. Термін закінчується 27 червня. Утім, досі гроші не виплатили. Чому - дивіться у репортажі DW.



