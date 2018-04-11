 Колишній директор ФБР порівняв Трампа з ″босом мафії″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2018
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Новини

Колишній директор ФБР порівняв Трампа з "босом мафії"

Екс-директор ФБР Джеймс Комі у своїй новій книзі "Вища лояльність: правда, брехня та лідерство" порівняв американського президента Дональда Трампа з "босом мафії" та висловив сумнів щодо його етичних цінностей.

Дональд Трамп та Джеймс Комі

Дональд Трамп та Джеймс Комі

Колишній директор ФБР Джеймс Комі в своїй новій книзі "Вища лояльність: правда, брехня та лідерство" порівнює президента США Дональда Трампа "босом мафії". Мемуари Комі офіційно вийдуть у продаж 17 квітня, але американські ЗМІ вже цитують їх. Зокрема, екс-очільник ФБР пише, що американський президент вимагає абсолютну лояльність від людей, які його оточують. Також, за словами Комі, Трамп вважає, що весь світ налаштований проти нього, та бреше з кожного приводу.

Президент США живе "у коконі альтернативної реальності", цитує Washington Post книгу Комі. "Мовчазне коло згоди. Бос, який контролює абсолютно все. Клятви вірності. Світогляд, у якому усі діляться на "ми" або "вони". Брехня в великих і малих справах в ім'я лояльності, яка ставиться вище моралі і правди", - йдеться в мемуарах.

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Через книгу "Вогонь та шал" Білий дім у гніві: Трамп заявляє, що розповідь про хаос у адміністрації президента не має нічого спільного з реальністю. (05.01.2018)

Видання New York Times наводить таку цитату з книги: "Його лідерство ґрунтується на вигоді, егоїзмі і особистій лояльності". Комі також пише, що Трамп не має розуміння, що є правильним, а що ні.

Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі в травні 2017 року. Президент США був невдоволений ходом розслідування щодо Гілларі Клінтон, яким займалось ФБР. Нагадаємо, під час роботи в Державному департаменті США у 2009-2013 роках Гілларі Клінтон не користувалася службовою електронною поштою. Співробітники не зберігали її листування на офіційних серверах відомства, у зв'язку з чим у 2015 році спалахнув скандал.
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