 Колишнього ватиканського дипломата засудили за дитячу порнографію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2018

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Новини

Колишнього ватиканського дипломата засудили за дитячу порнографію

Суд у Ватикані засудив свого колишнього дипломата до п'яти років ув'язнення та штрафу за зберігання та поширення дитячої порнографії.

Площа святого Петра у Ватикані

Площа святого Петра у Ватикані

Кримінальний суд Ватикану у суботу, 23 червня, засудив колишнього ватиканського дипломата Карло Альберто Капеллу за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії до п'яти років ув'язнення. Крім того, суд присудив йому п'ять тисяч євро штрафу, повідомляє агенція dpa.

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Судовий процес над екс-дипломатом тривав лише два дні. У п'ятницю священник зізнався у "неприйнятній поведінці". Він заявив, що переглядав зображення під час, як він висловився, періоду "крихкості" та внутрішньої кризи, викликаної його переведенням до посольства Ватикану у Вашингтоні, додає AP. При цьому Капелла заявив, що цей епізод у його житті був "перешкодою" на шляху його покликання священника, яке він хотів би продовжувати й далі.

У той же час суддя заявив, що священник продовжував здійснювати доступ до матеріалів навіть після того, як Ватикан відкликав його трохи менше року тому.

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