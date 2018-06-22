Колишнього ватиканського дипломата засудили за дитячу порнографію

Кримінальний суд Ватикану у суботу, 23 червня, засудив колишнього ватиканського дипломата Карло Альберто Капеллу за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії до п'яти років ув'язнення. Крім того, суд присудив йому п'ять тисяч євро штрафу, повідомляє агенція dpa.

Судовий процес над екс-дипломатом тривав лише два дні. У п'ятницю священник зізнався у "неприйнятній поведінці". Він заявив, що переглядав зображення під час, як він висловився, періоду "крихкості" та внутрішньої кризи, викликаної його переведенням до посольства Ватикану у Вашингтоні, додає AP. При цьому Капелла заявив, що цей епізод у його житті був "перешкодою" на шляху його покликання священника, яке він хотів би продовжувати й далі.

У той же час суддя заявив, що священник продовжував здійснювати доступ до матеріалів навіть після того, як Ватикан відкликав його трохи менше року тому.