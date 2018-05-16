 Кого бояться київські забудовники (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.05.2018
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Політика й суспільство

Кого бояться київські забудовники (відео)

На рахунку київських активістів, які борються з нелегальними забудовами в місті, зокрема Тетяни Максименко, вже чимало перемог.

Ukraine Kiew Stadtansicht (Imago/blickwinkel)

Аби захистити історичні київські землі від забудовників, громада іноді вдається до самозахоплення. Завдяки цьому на головній і єдиній площі мікрорайону Воздвиженка з’явилася зелена зона. За метр від неї, за парканом, хотіли збудувати 9-ти поверховий готель. Тетяна Максименко разом з іншими небайдужими домоглась, аби Київрада заборонила це будівництво. Таких перемог не багато, але вони надихають. 

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