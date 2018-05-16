Кого бояться київські забудовники (відео)

Аби захистити історичні київські землі від забудовників, громада іноді вдається до самозахоплення. Завдяки цьому на головній і єдиній площі мікрорайону Воздвиженка з’явилася зелена зона. За метр від неї, за парканом, хотіли збудувати 9-ти поверховий готель. Тетяна Максименко разом з іншими небайдужими домоглась, аби Київрада заборонила це будівництво. Таких перемог не багато, але вони надихають.



