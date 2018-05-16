Коаліціада в Італії на фінішній прямій: популісти погодили кандидатуру прем'єра

Лідер правопопулістської "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні після зустрічі з лідером "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо заявив ввечері у неділю, 20 травня, що дві політичні сили дійшли згоди щодо кандидатури на посаду прем'єр-міністра Італії. При цьому Сальвіні не назвав прізвище кандидата, утім дав зрозуміти, що ані він, ані Ді Майо не претендуватимуть на крісло очільника уряду. Також, стверджує Сальвіні, досягнуто згоди щодо кандидатур на посади міністрів, повідомляє агентство AFP. За даними італійських ЗМІ, Сальвіні найімовірніше займе крісло міністра внутрішніх справ, а Ді Майо - міністра праці або економічного розвитку.

Очікується, що лідери обох партій в другій половині дня 21 травня представлять свої домовленості президенту країни Серджо Маттареллі. Він повинен схвалити кандидатуру прем'єра перед голосуванням в парламенті.

З часу парламентських виборів в Італії минуло два з половиною місяці. У п'ятницю, 18 травня, "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" представили свою урядову програму, за яку мали проголосувати прибічники партій. 20 травня політичні сили підбили підсумки голосування. Прихильники "Руху п'яти зірок" підтримали програму 94 відсотками голосів - загалом проголосували 45 тисяч осіб. В голосуванні "Ліги Півночі" взяли участь 215 тисяч осіб, 91 відсоток з яких підтримав програму майбутнього уряду.

Серед іншого програма передбачає відмову від заходів економії і зниження податків, що, на думку експертів, призведе до подальшого зростання і без того чималого державного боргу Італії.