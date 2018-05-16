 Коаліціада в Італії на фінішній прямій: популісти погодили кандидатуру прем′єра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2018
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Новини

Коаліціада в Італії на фінішній прямій: популісти погодили кандидатуру прем'єра

Лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні дав зрозуміти, що ані він, ані очільник "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо не претендуватимуть на крісло прем'єр-міністра. Лідери партій представлять домовленості президенту країни.

Луїджі Ді Майо (ліворуч) та Маттео Сальвіні

Луїджі Ді Майо (ліворуч) та Маттео Сальвіні

Лідер правопопулістської "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні після зустрічі з лідером "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо заявив ввечері у неділю, 20 травня, що дві політичні сили дійшли згоди щодо кандидатури на посаду прем'єр-міністра Італії. При цьому Сальвіні не назвав прізвище кандидата, утім дав зрозуміти, що ані він, ані Ді Майо не претендуватимуть на крісло очільника уряду. Також, стверджує Сальвіні, досягнуто згоди щодо кандидатур на посади міністрів, повідомляє агентство AFP. За даними італійських ЗМІ, Сальвіні найімовірніше займе крісло міністра внутрішніх справ, а Ді Майо - міністра праці або економічного розвитку. 

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Італійські партії "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" підготували проект коаліційної угоди, яка передбачає зниження податків, видворення нелегалів та містить заклик скасувати санкції проти Росії. (18.05.2018)

Італійський президент Серджо Маттарелла пропонує створити в країні "нейтральний уряд" або проводити позачергові вибори. Партія екс-прем'єра Сільвіо Берлусконі закликає почекати з виборами до осені. (07.05.2018)

Очікується, що лідери обох партій в другій половині дня 21 травня представлять свої домовленості президенту країни Серджо Маттареллі. Він повинен схвалити кандидатуру прем'єра перед голосуванням в парламенті.   

З часу парламентських виборів в Італії минуло два з половиною місяці. У п'ятницю, 18 травня, "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" представили свою урядову програму, за яку мали проголосувати прибічники партій. 20 травня політичні сили підбили підсумки голосування. Прихильники "Руху п'яти зірок" підтримали програму 94 відсотками голосів - загалом проголосували 45 тисяч осіб. В голосуванні "Ліги Півночі" взяли участь 215 тисяч осіб, 91 відсоток з яких підтримав програму майбутнього уряду.

Серед іншого програма передбачає відмову від заходів економії і зниження податків, що, на думку експертів, призведе до подальшого зростання і без того чималого державного боргу Італії.

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