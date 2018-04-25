 КНДР і Південна Корея домовилися про ядерне роззброєння та мир на півострові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

КНДР і Південна Корея домовилися про ядерне роззброєння та мир на півострові

І Сеул, і Пхеньян оголосили, що прагнуть досягти вільного від ядерної зброї Корейського півострова, а також покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир. Про це йдеться в заяві двох лідерів.

Кім Чен Ин (ліворуч) та Мун Чже Ін дійшли згоди щодо формального припинення війни

Кім Чен Ин (ліворуч) та Мун Чже Ін дійшли згоди щодо формального припинення війни

КНДР і Південна Корея хочуть до кінця року завершити досі офіційно чинний стан війни на півострові та виступають за "повне ядерне роззброєння". Про це йдеться у спільній заяві президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського правителя Кім Чен Ина, поширеній у п'ятницю, 27 квітня, після їхньої зустрічі у прикордонному селищі Пханмунджом. Обидва лідери обійнялися після підписання документа. Мун заявив про "нову еру миру". І Сеул, і Пхеньян оголосили, що прагнуть досягти вільного від ядерної зброї Корейського півострова, а також покласти край ворожнечі.

Після спільної заяви Мун Чже Ін сказав, що шляху назад немає. А Кім Чен Ин додав: "Північна та Південна Корея - брати, які не мають жити окремо". 

Згідно з планами, з першого травня має бути припинено усі ворожі дії, включно з оголошеннями з гучномовця на кордоні та поширенням у демілітаризованій зоні листівок. "Демілітаризована зона у майбутньому практично стане зоною миру", цитує заяву агентство dpa. КНДР і Південна Корея хочуть активніше співпрацювати заради забезпечення тривалого миру, щоб на півострові більше не було жодної війни, зазначається у документі. Обидві сторони також погодилися на відновлення спільних гуманітарних проектів, наприклад, зустрічі розділених війною родин.

Кім Чен Ин (ліворуч) та Мун Чже Ін разом садять на кордоні дерево. Одну з купок землі було доставлено з Півночі, іншу - з Півдня

Кім Чен Ин (ліворуч) та Мун Чже Ін разом садять на кордоні дерево. Одну з купок землі було доставлено з Північної, а іншу - з Південної Кореї

Корейська війна завершилася 65 років тому припиненням вогню, але мирний договір сторони так і не підписали, тому формально обидві країни досі перебувають у стані війни. До кінця поточного року замість угоди про припинення вогню має постати угода про мир.

Раніше цього ж дня президент Південної Кореї заявив про наміри ще цього року відвідати з візитом Північну Корею. Після отримання запрошення від Кім Чен Ина він сказав, що хоче поїхати до Пхеньяна цієї осені. Під час саміту лідери також посадили на кордоні сосну і відкрили меморіальний камінь з написом "Плекати мир і добробут". 

Як повідомлялося, у п'ятницю, 27 квітня, відбулася історична зустріч. Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом задля обговорення деескалації на Корейському півострові. 
Дивитись відео 01:24

Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

DW.COM

Південна Корея припинила трансляцію пропаганди на кордоні з КНДР

Мета такого кроку - створення мирної атмосфери перед запланованою на 27 квітня зустріччю президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина, кажуть у Сеулі. (23.04.2018)  

Трамп і Кім Чен Ин розглядають кілька можливих дат для зустрічі

Вашингтон і Пхеньян розглядають три або чотири дати, а також п'ять локацій для історичної зустрічі Дональда Трампа й Кім Чен Ина. Трамп обережно додав, що зустріч може не відбутися, але нині Пхеньян "хоче зустрітися". (26.04.2018)  

Історична зустріч: Кім Чен Ин перетнув кордон двох Корей

Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом. (27.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)  

Також за темою

Innerkoreanischer Gipfel

Історична зустріч: Кім Чен Ин перетнув кордон двох Корей 27.04.2018

Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом.

Bildkombo Kim Jong Un und Donald Trump

Трамп і Кім Чен Ин розглядають кілька можливих дат для зустрічі 26.04.2018

Вашингтон і Пхеньян розглядають три або чотири дати, а також п'ять локацій для історичної зустрічі Дональда Трампа й Кім Чен Ина. Трамп обережно додав, що зустріч може не відбутися, але нині Пхеньян "хоче зустрітися".

Nordkorea Kim Jong Un beklatscht Raketentest

Північна Корея оголосила про відмову від ядерних випробувань 21.04.2018

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про припинення Пхеньяном випробувань ядерних боєзарядів та балістичних ракет. Рішення вже встигли привітати США, Японія та Південна Корея.

Докладно

Юлія Тимошенко поки лідирує у рейтингах, присвячених президентським виборам в Україні

Тимошенко, Порошенко і гра в "підкидного" президента

Сергій Руденко про лідерство Юлії Тимошенко у президентських рейтингах в Україні, і про те, що це означає для Порошенка. 

Меркель перед початком візиту до США

"Північний потік-2" - одна з тем візиту Меркель до Трампа

На переговорах у Вашингтоні ітиметься також і про антиросійські санкції. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  