КНДР і Південна Корея домовилися провести двосторонній саміт

Північна та Південна Корея під час переговорів у четвер, 29 березня, у прикордонному селищі Пханмунджом домовилися провести саміт. Про це повідомляє південнокорейська інформагенція Yonhap. Саміт відбудеться 27 квітня і стане третім таким заходом з часів Корейської війни 1950-53 років. Досі такі саміти проводилися лише у 2000 і 2007 роках.

Очікується, що лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінеться особисто з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Сторони ще повинні будуть узгодити технічні деталі зустрічі, які стосуються протоколу та заходів безпеки.

Також у четвер, 29 березня, японська газета Asahi повідомила, що Пхеньян і Токіо ведуть переговори щодо проведення окремого двостороннього саміту. Посилаючись на власні джерела і таємний документ, газета пише, що уряд КНДР поінформував правлячу в країні Трудову партію Кореї про можливість саміту з Японією. За інформацією видання, контакт відбувся "через Загальне об'єднання корейських громадян у Японії" - фактичне посольство КНДР у Японії.

При цьому японський уряд ухиляється від прямих відповідей щодо можливості саміту з КНДР, заявляючи лише, що підтримує зв'язок з Північною Кореєю "різними засобами і за різних нагод".

Нагадаємо, що Кім Чен Ин має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до кінця травня. Білий дім пов'язує нинішнє зростання відкритості Пхеньяна з американською політикою міжнародного тиску і санкцій проти КНДР.