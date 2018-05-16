 КНДР і надалі готова до переговорів зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018
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Новини

КНДР і надалі готова до переговорів зі США

Попри рішення президента США Дональда Трампа скасувати зустріч з Кім Чен Ином, Північна Корея відкрита для переговорів "в будь-який час і в будь-якому форматі", наголошують у Пхеньяні.

КНДР

У Пхеньяні наголошують на готовності до діалогу зі США

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що його зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, може бути перенесена на більш пізній термін. Втім, підготовка до неї триває. (22.05.2018)

На північнокорейському ядерному полігоні Пхунгері пролунала серія вибухів, повідомили запрошені КНДР закордонні журналісти. Пхеньян оголосив ядерний об'єкт зруйнованим. (24.05.2018)

Північна Корея й надалі готова до переговорів зі США, незважаючи на скасування Дональдом Трампом запланованої на червень зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. У п'ятницю, 25 травня, перший заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Кім Ге Гван заявив, що керівництво КНДР відкрито до вирішення проблем.

За його словами, уряд Північної Кореї вважає рішення про скасування саміту "вкрай прикрим". "Ми знову хочемо повідомити США про готовність вирішувати проблеми в будь-який час і в будь-якому форматі", - наводить слова північнокорейського заступника міністра агентство Reuters.

Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина була запланована на 12 червня в Сінгапурі, проте 24 травня американський президент скасував саміт, вказавши, що своїми останніми заявами КНДР продемонструвала "відверту ворожість". Згодом Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості в майбутньому зустрітися з Кім Чен Ином.

Тим часом президент Південної Кореї Мун Чже Ін висловив своє розчарування через скасування запланованої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина та закликав керівництво обох країн до прямих переговорів, передає інформагенція dpa.

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

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