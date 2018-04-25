 КНДР синхронізувала годинник з Південною Кореєю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2018
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Новини

КНДР синхронізувала годинник з Південною Кореєю

КНДР скасувала "пхеньянський час", запроваджений у 2015 році, і повернулась у часовий пояс Південної Кореї.

Північна та Південна Кореї зближаються

Північна та Південна Кореї зближаються

Північна Корея на початку доби суботи, 5 травня (за місцевим часом), перевела годинник вперед на півгодини задля того, щоб синхронізувати свій часовий пояс із Південною Кореєю. Це рішення стало наступним кроком у дипломатичному зближенні між Пхеньяном і Сеулом та зміцненні миру на Корейському півострові.

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Величезні "колонки" на кордоні Південної Кореї та КНДР мають урочисто розібрати. Від Пхеньяна очікують аналогічного кроку. (30.04.2018)

Вашингтон і Пхеньян розглядають три або чотири дати, а також п'ять локацій для історичної зустрічі Дональда Трампа й Кім Чен Ина. Трамп обережно додав, що зустріч може не відбутися, але нині Пхеньян "хоче зустрітися". (26.04.2018)

Символічний жест був запропонований правителем Північної Кореї Кім Чен Ином на історичній зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном 27 квітня. Як пише інформагенція dpa, Кім особисто сказав під час переговорів у Будинку миру на кордоні між КНДР і Південною Кореєю, що йому "сумно бачити, що на стіні в Будинку миру висять два годинники - один для часу за Сеулом, а інший для часу за Пхеньяном".

Крім того, у п'ятницю президент США Дональд Трамп повідомив, що його зустріч із Кім Чен Ином має відбутися незабаром, час і місце вже домовлено, однак при цьому Трамп не став повідомляти деталей, пообіцявши оголосити їх згодом. Раніше планувалося, що зустріч Трампа з Кімом повинна відбутися до кінця травня.

Нагадаємо, КНДР запровадила "пхеньянський час" у серпні 2015 року, перевівши годинник на півгодини назад і відзначивши таким чином 70-ту річницю поразки Японії у Другій світовій війні.
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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)  

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