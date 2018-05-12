КНДР погрожує скасувати саміт із США

Північна Корея погрожує скасуванням запланованої зустрічі свого лідера Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом у разі, якщо США наполягатиме на повній відмові КНДР від ядерної зброї. Про це у середу, 16 травня, повідомляє агенція з посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.

"Якщо США намагаються загнати нас у кут і змусити в односторонньому порядку відмовитися від ядерної зброї, то ми не будемо зацікавлені в такому діалозі і можемо лише призупинити підготовку до саміту зі США", - цитує державна північнокорейська інформагенція слова заступника міністра закордонних справ КНДР Кім Ке Гвана. Північна Корея, за словами чиновника, також не збирається відмовлятися від ядерної програми в обмін на економічну допомогу.

Також КНДР скасувала перемовини на вищому рівні з Сеулом через початок спільних військових навчань між США та Південною Кореєю, назвавши маневри "грубою і злою провокацією", інформує AFP.

Нагадаємо, що в квітні цього року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про припинення його країною випробувань ядерної зброї та балістичних ракет. Відмову КНДР від ядерних випробувань привітали Сполучені Штати Америки, Китай, Японія та Південна Корея.

Пізніше в американських ЗМІ оприлюднили супутникові знімки, що вказують на те, що Північна Корея розпочала активний демонтаж ядерного полігону Пунгері, де Північна Корея з 2006 року провела всі шість ядерних випробувань.