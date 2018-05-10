КНДР оголосила про закриття свого ядерного полігону 23-25 травня

Влада Північної Кореї оголосила про намір закрити свій ядерний полігон між 23 та 25 травня. У суботу, 12 травня, відповідну інформацію міністерства закордонних справ країн повідомило державне північнокорейське інформагентство KCNA.

Точна дата проведення церемонії закриття полігону залежатиме від погодних умов, зазначається в повідомленні. Нині триває відповідна технічна підготовка до закриття, кажуть у Пхеньяні. Так само північнокорейська влада пообіцяла присутність на церемонії обмеженого числа журналістів з Південної Кореї, Китаю, Росії, США та Великобританії.

У повідомленні МЗС КНДР зазначається, що всі тунелі об'єкта підірвуть. Також полігон більше не охоронятимуть і він не міститиме жодних потужностей для проведення ядерних досліджень, повідомляє інформагенція AP.

Про рішення Пхеньяна закрити ядерний полігон стало відомо наприкінці минулого місяця - після зустрічі лідерів КНДР та Південної Кореї. Закриття відбудеться за кілька тижнів до запланованої на червень історичної зустрічі між лідерами КНДР та США Кім Чен Ином і Дональдом Трампом. Нагадаємо, напередодні державний секретар США Майк Помпео пообіцяв економічну допомогу КНДР у разі відмови Пхеньяна від ядерної зброї.

Утім, окремі експерти наголошують, що закриття полігону має здебільшого символічне значення і не є реальном кроком на шляху денуклеаризації Корейського півострова.