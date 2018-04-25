 КНДР звинувачує США у провокаціях перед зустріччю Трампа з Кімом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2018
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Новини

КНДР звинувачує США у провокаціях перед зустріччю Трампа з Кімом

Північна Корея завинувачує Білий дім у дезінформації населення перед історичним самітом між країнами. У Пхеньяні запевняють, що відмовились від ядерних випробувань на знак "миролюбності", а не через санкції.

Історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина очікується найближчим часом

Історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина очікується найближчим часом

США "навмисно провокують" Північну Корею перед історичним самітом між американським і північнокорейським лідерами Дональдом Трампом і Кім Чен Ином. Таку заяву зробив уряд у Пхеньяні у неділю, 6 травня, повідомляє агенція dpa. КНДР застерігає Вашингтон не тлумачити помилково її останні "миролюбні жести" - такі як обіцянка Кім Чен Ина припинити ядерні випробування - як "ознаку слабкості".

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Після історичних переговорів між лідерами Південної та Північної Корей президент США Дональд Трамп продовжує готуватися до зустрічі з Кім Чен Ином. Він відзвітував, що "справи йдуть добре". (28.04.2018)

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про припинення Пхеньяном випробувань ядерних боєзарядів та балістичних ракет. Рішення вже встигли привітати США, Японія та Південна Корея. (21.04.2018)

"США вводять в оману громадську думку, стверджуючи, що заява КНДР щодо намірів денуклеаризації Корейського півострова... є результатом так званих санкцій та тиску", - йдеться у заяві північнокорейського МЗС, поширеній державною агенцією KCNA.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Дональд Трамп повідомив, що його зустріч із Кім Чен Ином має відбутися незабаром, час і місце вже домовлено, однак при цьому американський президент не став повідомляти деталей, пообіцявши оголосити їх згодом. Раніше планувалося, що зустріч Трампа з Кімом повинна відбутися до кінця травня чи на початку червня.

Адміністрація Трампа неодноразово наголошувала на ролі економічних санкцій проти Північної Кореї та тиску на Китай, які, за її словами, вплинули на намір Пхеньяна утриматися від випробувань ядерних та балістичних ракет.

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


Дивитись відео 01:47

Чому біженка з КНДР шкодує про втечу (27.04.2018)

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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

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