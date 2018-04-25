КНДР звинувачує США у провокаціях перед зустріччю Трампа з Кімом

Північна Корея завинувачує Білий дім у дезінформації населення перед історичним самітом між країнами. У Пхеньяні запевняють, що відмовились від ядерних випробувань на знак "миролюбності", а не через санкції.
США "навмисно провокують" Північну Корею перед історичним самітом між американським і північнокорейським лідерами Дональдом Трампом і Кім Чен Ином. Таку заяву зробив уряд у Пхеньяні у неділю, 6 травня, повідомляє агенція dpa. КНДР застерігає Вашингтон не тлумачити помилково її останні "миролюбні жести" - такі як обіцянка Кім Чен Ина припинити ядерні випробування - як "ознаку слабкості".
"США вводять в оману громадську думку, стверджуючи, що заява КНДР щодо намірів денуклеаризації Корейського півострова... є результатом так званих санкцій та тиску", - йдеться у заяві північнокорейського МЗС, поширеній державною агенцією KCNA.
Нагадаємо, минулої п'ятниці Дональд Трамп повідомив, що його зустріч із Кім Чен Ином має відбутися незабаром, час і місце вже домовлено, однак при цьому американський президент не став повідомляти деталей, пообіцявши оголосити їх згодом. Раніше планувалося, що зустріч Трампа з Кімом повинна відбутися до кінця травня чи на початку червня.
Адміністрація Трампа неодноразово наголошувала на ролі економічних санкцій проти Північної Кореї та тиску на Китай, які, за її словами, вплинули на намір Пхеньяна утриматися від випробувань ядерних та балістичних ракет.