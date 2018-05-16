КНДР дозволила південнокорейським журналістам бути на ліквідації ядерного полігона

КНДР дозволила південнокорейським журналістам бути присутніми на ліквідації ядерного полігона Пунгері. Про це в середу, 23 травня, заявило міністерство об'єднання у Сеулі. За даними відомства, Північна Корея прийняла список з восьми репортерів південнокорейських ЗМІ, передає інформагенція Reuters.

Напередодні з Пекіна в північнокорейський Вонсан чартерним літаком прибули журналісти зі США, Великобританії, Китаю і Росії. У групі передбачалася також присутність представників ЗМІ Південної Кореї, проте їм відмовили у доступі на літак всупереч зробленому раніше запрошенню. Про причину такої різкої зміни курсу північнокорейського керівництва не повідомлялося. До Вонсана журналістів з Південної Кореї доправить державний транспортний літак, що вилетить опівдні за місцевим часом з військово-повітряної бази поблизу Сеула.

Перед цим КНДР скасувала заплановану на 16 травня зустріч на високому рівні з представниками Південної Кореї. Причиною стали спільні маневри, що проводяться збройними силами США і Південної Кореї з 14 по 25 травня.

Готовність до відмови від ядерної програми

Про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові лідер КНДР Кім Чен Ин домовився з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном під час двосторонньої зустрічі 27 квітня в прикордонному селищі Пханмунджом. Полігон Пунгері планується зруйнувати під час "церемонії" з 23 по 25 травня за сприятливих погодних умов. Обладнання на ньому демонтують, а сам об'єкт законсервують.

Цим символічним кроком влада КНДР має намір продемонструвати готовність до відмови від ядерної програми. Раніше керівництво США неодноразово заявляло про готовність надати Пхеньяну гарантії безпеки, якщо Північна Корея ухвалить стратегічне рішення щодо відмови від ядерної зброї.