 КНДР готова обговорити відмову від ядерної зброї - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

КНДР готова обговорити відмову від ядерної зброї - ЗМІ

Влада Північної Кореї готова обговорити з Вашинготоном створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зістріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина може відбутися у травні.

Лідери США та КНДР можуть обговорити створення без'ядерної зони на Корейському півострові

Лідери США та КНДР можуть обговорити створення без'ядерної зони на Корейському півострові

Влада Північної Кореї, за даними ЗМІ, вперше заявила про готовність обговорити можливість створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Як очікується, це питаня порушать на зустрічі лідерів США та Північної Кореї Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка може відбутися в травні, повідомили в неділю, 8 квітня, з посиланням на чиновників в адміністрації США, видання The Wall Street Journal, The Washington Post, а також агенція Reuters.

За словами джерела Reuters, про цю поступку з боку КНДР вдалося домовитися на таємних переговорах між представниками двох країн. Таким чином усунуто значну перешкоду на шляху до можливої зустрічі лідерів

DW.COM

США і Південна Корея проведуть у квітні спільні військові навчання в Японському морі. Можливість діалогу з КНДР щодо її ядерної програми не змусила Вашингтон і Сеул скасувати традиційні щорічні маневри. (20.03.2018)

Третій за понад півстоліття міжкорейський саміт має відбудтися наприкінці квітня. Тим часом Японія також висловлює бажання провести переговори з Пхеньяном. (29.03.2018)

Пхеньян упродовж останніх місяців сигналізує готовність до контактів на міжнародному рівні. 27 квітня Кім Чен Ин має зустрітися з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном на саміті в Будинку Миру у південній частині прикордонного селища Пханмунджом. Делегацію Південної Кореї очолює міністр об'єднання Чо Мьон Гьон, а північнокорейську - голова комітету з мирного об'єднання Лі Сон Гвон. У складі кожної з них - по три людини. 

Про можливості двостороннього саміту з КНДР заявляла і Японія, нині у Пхеньяні обговорюють це питання, повідомляє газета Asahi з посиланням на власні джерела. За її даними, Кім Чен Ин поінформував про це високопоставлених чиновників Трудової партії Кореї. Саміт Японії і Північної Кореї, за інформацією Asahi, може відбутися на початку червня.

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська



Дивитись відео 02:20

Жителі Сеула - про ядерну суперечку між КНДР та США (15.08.2017)

DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Жителі Сеула - про ядерну суперечку між КНДР та США (15.08.2017)  

Також за темою

IOC-Präsident Bach zu Besuch in Nordkorea

Голова МОК: Пхеньян візьме участь в Олімпіадах 2020 і 2022 років 31.03.2018

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про наміри відправити спортивні команди на змагання у Токіо та Пекін, повідомив глава МОК.

Peking China Nordkorea Gespräche Xi Jinping Kim Jong Un

Китай підтвердив "неофіційний" візит Кім Чен Ина до Пекіна 28.03.2018

Під час перебування в Пекіні північнокорейський лідер Кім Чен Ин підтвердив голові КНР Сі Цзіньпіну свою відданість "ядерному роззброєнню" і готовність до діалогу зі США.

Bildkombo Kim Jong Un und Donald Trump

Трамп прийняв пропозицію зустрітись від Кім Чен Ина 09.03.2018

Президент США констатував "великий прогрес" у відносинах із Північною Кореєю, але зазначив, що санкції залишатимуться чинними. Дональд Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітись вже в травні.

Докладно

Відкрили справу через корупцію? Мерщій на літак!

Як корупціонери в Румунії тікають від правосуддя

Чимало румунських можновладців ховаються від правосуддя за кордоном. 

Володимир Путін (л) та Реджеп Таїп Ердоган давно знають один одного

Туреччина посилює залежність від Москви

Путін і Ердоган дали старт зведенню першої турецької АЕС. Цілі Москви дуже чіткі, вважає Райнер Германн. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  