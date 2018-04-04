КНДР готова обговорити відмову від ядерної зброї - ЗМІ

Влада Північної Кореї, за даними ЗМІ, вперше заявила про готовність обговорити можливість створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Як очікується, це питаня порушать на зустрічі лідерів США та Північної Кореї Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка може відбутися в травні, повідомили в неділю, 8 квітня, з посиланням на чиновників в адміністрації США, видання The Wall Street Journal, The Washington Post, а також агенція Reuters.

За словами джерела Reuters, про цю поступку з боку КНДР вдалося домовитися на таємних переговорах між представниками двох країн. Таким чином усунуто значну перешкоду на шляху до можливої зустрічі лідерів.

Пхеньян упродовж останніх місяців сигналізує готовність до контактів на міжнародному рівні. 27 квітня Кім Чен Ин має зустрітися з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном на саміті в Будинку Миру у південній частині прикордонного селища Пханмунджом. Делегацію Південної Кореї очолює міністр об'єднання Чо Мьон Гьон, а північнокорейську - голова комітету з мирного об'єднання Лі Сон Гвон. У складі кожної з них - по три людини.

Про можливості двостороннього саміту з КНДР заявляла і Японія, нині у Пхеньяні обговорюють це питання, повідомляє газета Asahi з посиланням на власні джерела. За її даними, Кім Чен Ин поінформував про це високопоставлених чиновників Трудової партії Кореї. Саміт Японії і Північної Кореї, за інформацією Asahi, може відбутися на початку червня.

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