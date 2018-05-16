 КМДА: Київ домовився з УЄФА про демонтаж реклами ″Газпрому″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2018
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Новини

КМДА: Київ домовився з УЄФА про демонтаж реклами "Газпрому"

КМДА домовилася з УЄФА про демонтаж рекламних матеріалів "Газпрому" у Києві. Про це заявив уповноважений від Київміськадміністрації з питань підготовки до фіналу Андрій Мирошниченко.

Рекламу Газпрому прибрали з вулиць Києва

Рекламу "Газпрому" прибрали з вулиць Києва

Київська міська державна адміністрація домовилася з УЄФА про те, щоб прибрати з вулиць Києва рекламні матеріали одного зі спонсорів  фіналу Ліги чемпіонів російської компанії "Газпром". Про це повідомив уповноважений від Київміськадміністрації з питань підготовки до фіналу Андрій Мирошниченко в соціальній мережі Facebook у ніч на вівторок, 22 травня.

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"Масові акції спротиву, акти вандалізму та графіті-шоу скасовуються. В УЄФА погодилися з позицією КМДА про неможливість використання логотипів "Газпрому" навіть у якості інформації про партнерів Ліги чемпіонів. Усе прибрано", - написав Мирошниченко. За його словами, зараз готується нове оформлення, яким замінять демонтоване.

Напередодні Мирошниченко заявив, що на території "Фестивалю чемпіонів" на Хрещатику, що працюватиме з 24 до 27 травня для уболівальників і гостей фіналу Ліги чемпіонів у Києві, не буде окремої великої локації російського "Газпрому" як партнера УЄФА, а питання про іншу рекламу цієї компанії ще вирішується.

Відповідно до договору між УЄФА й КМДА, УЄФА має право розміщувати логотипи й матеріали всіх спонсорів і партнерів. "Газпром" є титульним спонсором трьох футбольних клубів: санкт-петербурзького "Зеніту", німецького "Шальке", сербської "Црвени Звезди", офіційним глобальним енергетичним партнером англійського FC Chelsea, зазначає агентство "Українські новини". "Газпром" став офіційним спонсором Ліги чемпіонів у 2012 році.

Як повідомлялося, 26 травня в Київ пройде фінал Ліги чемпіонів. У фіналі зіграють футбольні клуби "Реал Мадрид" і "Ліверпуль".

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