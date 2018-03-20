Клімкін - про Шредера, бойкот ЧС-2018 і заборону на російські вибори в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.03.2018

Заява міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про необхідність вжиття заходів щодо колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) викликала великий резонанс. Пізніше глава українського МЗС уточнив, що безпосередньо про санкції не йшлося. Після зустрічі з колегами з ЄС Клімкін в інтерв'ю DW пояснив, що мав на увазі, коли казав про Шредера, а також розповів, чому він закликає до бойкоту ЧС-2018 в Росії.

DW: Після переобрання Володимира Путіна на пост президента РФ ви заявили, що для Москви більше немає "червоних ліній", і під час нового строку Путін не зупиниться ні перед чим, щоб отримати те, що хоче. Ви занепокоєні щодо України? Чи вважаєте, що під загрозою опинився весь світ?

Павло Клімкін: Це стосується усієї демократичної спільноти, тому що п'ять років тому багато людей не вірили, що Путін коли-небудь вторгнеться в Україну. Рік тому багато хто не міг уявити, що (Росія. - Ред.) може влаштувати з використанням нервово-паралітичного речовини на британській землі. Тож, по суті, "червоних ліній" для неї немає. Йдеться про всеосяжну і узгоджену відповідь. Без такої відповіді, без свого роду платформи для усього трансатлантичного співтовариства - а я бачу Україну важливою частиною цієї спільноти - Росія намагатиметься втрутитися в демократичні інститути.

Тобто ви хочете сказати, що наявної відповіді у вигляді санкцій, заморожування активів, відмови від ведення "бізнесу як завжди", виявилося недостатньо...

Акція українських націоналістів під посольством РФ у Києві у день президентських виборів у Росії - 18 березня 2018 року

Однак є й інші заходи: могло б бути більше точкових санкцій, більше політичного тиску. Можна було б намагатися протистояти російським "гібридним" загрозам: у сфері енергетики, кібертехнологій та в інших сферах.

Ви також пропонували всім бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

Саме так! Слухайте, як можна говорити, що Росія заслуговує на проведення такого футбольного турніру після того, що сталося у нас в Україні - в Криму, на Донбасі, після стількох випадків втручання у вибори в Європі і в усьому демократичному світі. А використання нервово-паралітичної речовини на британській землі, що створює загрозу жителям Великобританії, - це навмисне підвищення ставок лише за тиждень до президентських виборів у Росії. Тому нам потрібна жорстка узгоджена відповідь на російську загрозу.

Багато хто критикував Україну за заборону росіянам, які живуть у вашій країні, проголосувати на недільних російських виборах. Чому ви так вчинили?

По-перше, ми дуже ясно заявили, що ці вибори повністю нелегітимні на території окупованого Криму... Законність цих виборів безумовно під питанням. Але є й інший аспект, що стосується забезпечення безпеки навколо російських диппредставництв. Це дуже емоційна тема. Як я маю пояснювати людям, які втратили товаришів по зброї, рідних чи коханих через російську агресію, що російські вибори повинні пройти, наче й не було нічого? Ми повинні дбати і про людей, і я думаю, що в плані підтримки безпеки в Україні 18 березня все було зроблено правильно.

Екс-канцдер Німеччини Ґергард Шредер відомий своєю дружбою з Володимиром Путіним

Поясніть, будь ласка, своє висловлювання щодо екс-канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder). Ви запропонували запровадити санкції проти нього та інших подібних людей, які просувають інтереси РФ за кордоном?

Ні-ні-ні, я такого не кажу. Але що я сказав - і це дуже важливо - це, що Євросоюз (як на національному рівні, так і на рівні ЄС) повинен щось робити проти таких осіб, тому що вони продовжують просувати російські проекти, які підтримуються російськими компаніями, що перебувають під санкціями ЄС і використовуються для російського втручання у справи Європейського Союзу.

Тож щодо таких лобістів, як Шредер, має бути чітке розуміння їхньої ролі і можливих перспектив. Йдеться не про те, щоб завтра або післязавтра запроваджувати санкції проти них, давайте будемо чесні. Але в політичному плані я вважаю, що такі люди, як Ґергард Шредер, повністю втратили будь-яку довіру. І в цьому сенсі має бути політичне налаштування, спрямоване проти них.

Ви вважаєте, що можливі нові санкції щодо Москви?

Звісно, тому що це єдиний можливий шлях. Інакше Москва просто прийде і спробує втрутитися в усі демократичні інститути тут, в Євросоюзі, в усьому цивілізованому світі - і Росія вже робить це. Миритися з цим означало б, що в один прекрасний день Путін може зробити ще щось. Згадайте все, що було випробувано в Україні - російська пропаганда, вторгнення, кібератаки, теракти - все це може бути застосовано тут. Ті ж методи пропаганди і фейкових новин повертаються тепер разом з запереченням Росією своєї провини за те, що сталося в Солсбері. Всі повинні чітко розуміти це.

Ви зовсім недавно зустрілися з міністрами закордонних справ країн ЄС. Як ви гадаєте, Європа готова до такої відповіді на дії Росії?

Думаю, є хороше налаштування для того, щоб підійти до такої відповіді. Не можу сказати, якого роду заходи запровадять, запитайте про це Федеріку Могеріні, але налаштування точно відрізняється від того, що було раніше.

Звучить так, що це "гра з нульовою сумою" для Росії і України: чим гірше поводиться Росія, тим більше ЄС розуміє те, про що ви говорили роками, і тим більше НАТО бачить необхідність захищати вас.

На жаль, від початку не було повного розуміння поведінки Росії та її намірів, і деяким людям потрібен час, щоб зрозуміти, якою є Росія... яким є кремлівський режим. Але зараз вже з'являється чітке розуміння того, на що РФ здатна і як вона може втручатися в демократичні інститути.