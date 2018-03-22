Клімкін планує відвідати Донбас спільно з главами МЗС Німеччини та Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018

Міністри закордонних справ України Павло Клімкін і Франції Жан-Ів Ле Дріан домовилися найближчим часом відвідати Донбас разом із головою МЗС Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas). Спільну поїздку Клімкін оголосив у п'ятницю, 23 березня, на спільній прес-конференції з Ле Дріаном, передає інформагенція "Українські новини".

Ле Дріан наголосив на необхідності відновити реалізацію мінських домовленостей до початку передвиборного процесу в Україні. Він закликав, зокрема, виступити з "новими або повторними зобов'язаннями в рамках "мінського процесу" з огляду на нещодавні політичні події в ФРН та РФ. Німеччина, де нещодавно було сформовано новий уряд, і Росія, в якій на виборах президента минулої неділі було очікувано переобрано Володимира Путіна, разом з Францією та Україною входять до так званої "нормандської четвірки" з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Глава МЗС Франції також заявив про виділення французьким урядом 0,5 мільйона євро гуманітарної допомоги потерпілим від конфлікту на Донбасі. На ці кошти, за словами Ле Дріана, постраджалі мають бути забезпечені харчовими продуктами.

Україна придбає французькі гелікоптери

Водночас на зустрічі керівників МЗС України та Франції стало відомо про намір України придбати французькі гелікоптери для потреб українських силовиків. За словами Клімкіна, до кінця дня планується підписати відповідний протокол про наміри, передає агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Дивитись відео 01:09 Поділитись Глава МЗС Німеччини: ЄC підтримує Україну, але чекає подальших реформ (19.03.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2uZRd Глава МЗС Німеччини: ЄC підтримує Україну, але чекає подальших реформ (19.03.2018)