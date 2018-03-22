 Клімкін планує відвідати Донбас спільно з главами МЗС Німеччини та Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Клімкін планує відвідати Донбас спільно з главами МЗС Німеччини та Франції

Про спільний візит на Донбас глав МЗС Німеччини, Франції та України домовилися у Києві український міністр закордонних справ Павло Клімкін та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан.

Клімкін планує відвідати Донбас спільно з главами МЗС ФРН та Франції

Міністри закордонних справ України Павло Клімкін і Франції Жан-Ів Ле Дріан домовилися найближчим часом відвідати Донбас разом із головою МЗС Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas). Спільну поїздку Клімкін оголосив у п'ятницю, 23 березня, на спільній прес-конференції з Ле Дріаном, передає інформагенція "Українські новини".

Ле Дріан наголосив на необхідності відновити реалізацію мінських домовленостей до початку передвиборного процесу в Україні. Він закликав, зокрема, виступити з "новими або повторними зобов'язаннями в рамках "мінського процесу" з огляду на нещодавні політичні події в ФРН та РФ. Німеччина, де нещодавно було сформовано новий уряд, і Росія, в якій на виборах президента минулої неділі було очікувано переобрано Володимира Путіна, разом з Францією та Україною входять до так званої "нормандської четвірки" з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Глава МЗС Франції також заявив про виділення французьким урядом 0,5 мільйона євро гуманітарної допомоги потерпілим від конфлікту на Донбасі. На ці кошти, за словами Ле Дріана, постраджалі мають бути забезпечені харчовими продуктами.

Україна придбає французькі гелікоптери

Водночас на зустрічі керівників МЗС України та Франції стало відомо про намір України придбати французькі гелікоптери для потреб українських силовиків. За словами Клімкіна, до кінця дня планується підписати відповідний протокол про наміри, передає агентство новин "Інтерфакс-Україна".
Дивитись відео 01:09

Глава МЗС Німеччини: ЄC підтримує Україну, але чекає подальших реформ (19.03.2018)
Дивитись відео 01:19

Новий глава МЗС Німеччини: хто він? (09.03.2018)

DW.COM

Глава МЗС Німеччини проти визнання анексії Криму "обхідними шляхами"

Новий міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обіцяє, що Берлін не відходитиме від політики невизнання анексії Росією Криму й критикує проведення виборів президента РФ на півострові. (19.03.2018)  

Новим очільником МЗС ФРН замість Зіґмара Ґабріеля буде Гайко Маас - ЗМІ

Новим міністром закордонних справ ФРН стане Гайко Маас, повідомляють німецькі ЗМІ. Офіційного підтвердження ще немає. На посаді міністра юстиції він був одним із ініціаторів закону про боротьбу з фейками у соцмережах. (08.03.2018)  

Новий глава МЗС ФРН обіцяє докласти зусиль для подолання кризи в Україні

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив про необхідність налагодження конструктивних каналів діалогу з Росією, але застеріг, що зовнішня політика зміниться, якщо Москва і далі протиставлятиме себе Заходу. (14.03.2018)  

Аудіо й відео до теми

Глава МЗС Німеччини: ЄC підтримує Україну, але чекає подальших реформ (19.03.2018)  

Новий глава МЗС Німеччини: хто він? (09.03.2018)  

Також за темою

MSC 2018 Wolfgang Ischinger Eröffnung

Зустріч "нормандської четвірки" у Мюнхені скасовано 16.02.2018

Зустріч "нормандської четвірки", що мала відбутися увечері у Мюнхені, скасована. Наразі тривають консультації щодо можливого нового терміну зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Berlin Außenministertreffen zu Ukraine Lawrow Klimkin 12.01.2015

Клімкін про зустріч з Лавровим: Ні про що не домовилися 16.02.2018

Київ і Москва не знайшли спільних позицій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, каже Клімкін. Зустріч у "нормандському" форматі, як сподівається глава МЗС України, може відбутися наступного дня.

Außenministerium Kiew

Україна планує у 2018 році посилити міжнародний тиск на Росію 22.01.2018

Українська дипломатія 2018 року буде протидіяти російській агресії та шукати нових економічних відносин з Євросоюзом, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Докладно

Дональд Трамп на шоколадці

Коментар: Вільна торгівля та небажані друзі

Рішення Трампа накладати каральні мита є великим викликом для світової економіки, вважає Генрік Беме. 

ЄС хоче змінити принципи оподаткування інтернет-компаній

ЄС прагне оподатковувати інтернет-гігантів

Брюссель прагне посилити оподаткування Google, Facebook і подібних компаній.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  