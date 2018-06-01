 Клімкін закликав тиснути на Росію для звільнення політв′язнів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Клімкін закликав тиснути на Росію для звільнення політв'язнів

Глава МЗС України Павло Клімкін звернувся до закордонних колег з проханням тиснути на Росію задля звільнення ув'язнених з політичних мотивів осіб.

Павло Клімкін

Павло Клімкін просить закордонних колег посилити тиск на РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав своїх колег в інших державах вимагати від Росії звільнення українських політв'язнів. Про це Клімкін написав у суботу, 2 червня, у мікроблозі Twitter.

"Направив листа колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію і вимагали звільнення всіх", - повідомив очільник українського зовнішньополітичного відомства. Він зазначив, що вважає критично важливим звільнення російською владою кримського активіста Володимира Балуха, режисера Олега Сенцова, а також активіста Олександра Кольченка.

У зверненні Клімкін закликав міжнародних партнерів консолідувати міжнародну відповідь на дії Росії, у тому числі посиленням санкцій.

Раніше МЗС України повідомляло про вимогу до Росії допустити українського консула до засудженого в РФ кримчанина Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування з вимогою звільнити Сенцова. Утім, у зустрічі консула з Кольченком було відмовлено.

Нагадаємо, 1 і 2 червня в багатьох країнах світу відбулися акції за звільнення Олега Сенцова та інших ув'язнених у Росії українських громадян.

  • Олег Сенцов

    Українські політв'язні в Росії

    Олег Сенцов

    Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Свою провину він не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. Перебуває в ув'язненні у Сибіру.

  • Олександр Кольченко

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Кольченко

    27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Сибіру.

  • Олексій Чирній

    Українські політв'язні в Росії

    Олексій Чирній

    Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років. З липня 2017 року останнім місцем відбування покарарння Чирнія є колонія в Магадані на Далекому Сході Росії.

  • Сергій Литвинов

    Українські політв'язні в Росії

    Сергій Литвинов

    34-річного жителя Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували за звинуваченням у розбої. Суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії. Зараз він утримується у в'язниці в Магадані.

  • Микола Карпюк

    Українські політв'язні в Росії

    Микола Карпюк

    53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014 року за невідомих обставин. Його звинувачують в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявив, що підписав свідчення під тортурами. Засуджений до 22,5 року ув'язнення суворого режиму. Перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

  • Станіслав Клих

    Українські політв'язні в Росії

    Станіслав Клих

    Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні в 1994 році. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений до 20 років суворого режиму. У вересні 2017-го відправлений до психіатричної лікарні, нині - знову в колонії. За останніми даними, стан здоров'я Клиха значно погіршився.

  • Володиммир Балух

    Українські політв'язні в Росії

    Володимир Балух

    4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням на своєму будинку в селі Серебрянка українського прапора, а також таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Балуха звинуватили в начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. 19 березня 2018 року Балух оголосив голодування на знак протесту.

  • Геннадій Афанасьєв

    Українські політв'язні в Росії

    Геннадій Афанасьєв

    Затримали в Сімферополі у травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

  • Юрій Солошенко

    Українські політв'язні в Росії

    Юрій Солошенко

    75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

  • Надія Савченко

    Українські політв'язні в Росії

    Надія Савченко

    У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

  • Роман Сущенко

    Українські політв'язні в Росії

    Роман Сущенко

    Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. Сущенка звинувачують у шпигунстві. Сам затриманий, який з тих пір перебуває під арештом, його колеги і родина називають всі обвинувачення сфабрикованими. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

  • Ільмі Умеров

    Українські політв'язні в Росії

    Ільмі Умеров

    У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

  • Ахтем Чийгоз

    Українські політв'язні в Росії

    Ахтем Чийгоз

    11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.

    Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик


 Раніше захист Сенцова заявляв, що український режисер має намір голодувати до своєї смерті або до звільнення 64 політв'язнів.

Дивитись відео 00:43
Now live
00:43 хв

Акція на підтримку Олега Сенцова у Trump Tower (24.10.2017)

Дивитись відео 02:31
Now live
02:31 хв

Чому Путін не відпустить Сенцова - Зоя Свєтова в інтерв'ю Жанні Нємцовій (14.06.2017)

DW.COM

#SaveOlegSentsov: у Києві триває акція на підтримку ув'язненого в РФ режисера

Акцію в Києві на підтримку ув'язнених в РФ співвітчизників наслідують й інші міста України. До заходу долучаються по всьому світу, каже президент Петро Порошенко. (02.06.2018)  

Київ вимагає від Москви допуску консула до ув'язненого кримчанина Кольченка

Україна також закликає світ посилити тиск на Москву. За чотири роки ув'язнення до Кольченка не допускали українських дипломатів, кажуть у Києві. (31.05.2018)  

Акції на підтримку Сенцова пройшли в різних країнах світу

Акції за звільнення ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова відбулися не лише в Україні, а й в багатьох інших державах світу. До глобальної кампанії також долучилися дипломати. (02.06.2018)  

Українські політв'язні в Росії

Ув'язнений в РФ українець Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування і вимагає звільнення 64-х політив'язнів у РФ. Про деяких українців, які перебувають за ґратами на території РФ, - у фотогалереї DW. (17.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Чому Путін не відпустить Сенцова - Зоя Свєтова в інтерв'ю Жанні Нємцовій (14.06.2017)  

Акція на підтримку Олега Сенцова у Trump Tower (24.10.2017)  

Також за темою

Russland Ukraine Aktivist Oleksander Koltschenko Verhaftung auf der Krim

Київ вимагає від Москви допуску консула до ув'язненого кримчанина Кольченка 31.05.2018

Україна також закликає світ посилити тиск на Москву. За чотири роки ув'язнення до Кольченка не допускали українських дипломатів, кажуть у Києві.

Ukraine Kiew Demonstration für Regisseur Oleg Senzow

Олег Сенцов оголосив у російській колонії безстрокове голодування 16.05.2018

Український режисер Олег Сенцов, який перебуває в ув'язненні в Росії, оголосив голодування. Своїм протестом він домагається звільнення українських політв'язнів у РФ.

Krimtataren Fahne Stacheldraht

Київ протестує проти затримання й побиття в Криму делегата Курултаю 24.05.2018

Затримання особами у формі делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза викликало різку критику з боку МЗС України. У Києві планують позиватися до Міжнародного суду ООН.

Докладно

Італійський прем'єр Джузеппе Конте

Вперед, італійські урядовці-дилетанти!

Правління правих та лівих популістів в Італії може принести Європі неспокійні часи, вважає Барбара Везель.  

Кронпринц Мохаммед бін Салман радіє змінам у Саудівській Аравії

Саудівська Аравія перетасувала уряд

Саудівський король Салман призначив трьох нових міністрів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  