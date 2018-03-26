 Клімкін відреагував на повідомлення про поїздку німецьких школярів до Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
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Новини

Клімкін відреагував на повідомлення про поїздку німецьких школярів до Криму

За даними російських ЗМІ, до Криму прибула делегація школярів - "юних народних дипломатів" з Німеччини. Глава МЗС України Павло Клімкін назвав це "небезпечною авантюрою".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що організаторів поїздки німецьких школярів до анексованого Росією Криму мають притягнути до відповідальності."Пропагандисти Кремля привезли до окупованого Криму німецьких дітей. Через відсутність консульського та страхового захисту - це дуже небезпечна авантюра. Її організатори мають бути притягнуті до відповідальності", - написав глава українського МЗС у мікроблозі в Twitter увечері у середу, 28 березня.

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Генеральне консульство України  в Мюнхені теж висловило своє обурення через "використання дітей у пропагандистських проектах Кремля на тимчасово окупованій території України". Генконсул України Юрій Ярмілко невідкладно звернувся з листом до обербургомістра Аугсбурга Курта Грібля (Kurt Gribl) з проханням "жорстко відреагувати на неприпустиме залучення неповнолітніх громадян ФРН до сумнівних політичних акцій", повідомляється на сторінці генконсульства у соцмережі Facebook. 

Раніше російські ЗМІ поширили інформацію про прибуття до Криму делегації "юних народних дипломатів з Німеччини" у складі 17 осіб. За цими даними, як повідомила голова національної культурної автономії німців у Ялті Наталія Фоміна, діти перебуватимуть там до 2 квітня. Зокрема, вони візьмуть участь у відкритті міжнародного проекту "Дні російсько-німецької дитячої народної дипломатії в Ялті", а також відвідають ялтинські пам'ятки та дитячий міжнародний центр "Артек".  
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