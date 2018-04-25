 Кліматична конференція у Бонні обговорює втілення Паризької угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2018
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Новини

Кліматична конференція у Бонні обговорює втілення Паризької угоди

Серед головних питань на конференції в Бонні - як фіксувати викиди двоокису вуглецю в кожній країні-учасниці Паризької угоди.

Зміни клімату - глобальне потепління

У німецькому Бонні в понеділок, 30 квітня, почалася багатоденна конференція на тему зміни клімату. У фокусі дискусій - імплементація Паризької кліматичної угоди. Очікується, що делегати підготують головні матеріали для наступної глобальної кліматичної конференції. Вона запланована на грудень цього року в польському Катовіце.

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Відмова від зафіксованих раніше цілей у боротьбі з глобальним потеплінням може на перший погляд здатися "зрадою". Однак для справи захисту клімату вона може стати і шансом. (17.01.2018)

Головний результат конференції - напрацювання проекту рішень щодо виконання Паризької кліматичної угоди 2015 року. У німецькому уряді назвали конференцію успішною. (17.11.2017)

Обговорюють, зокрема, питання стандартизованих правил, за якими країни-учасниці угоди можуть вимірювати та звітувати про власні викиди двоокису вуглецю. Наголошується, що жодна держава не має фальсифікувати свої цільові показники. У Бонні відповідні документи будуть обговорювати, редагувати та уточнювати, передає агентство dpa.

Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року, нагадаємо, є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди в ООН прогнозують, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на три градуси.

Адміністрація США, одного з найбільших світових виробників парникових газів, за президента Дональда Трампа заявила про вихід країну з Паризької угоди.

  • Фіджійське каное на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Усі в одному човні

    "Ми маємо спільно пливти, демонструючи спільну волю, щоб досягти нашої мети", - з таким закликом до представників 196 країн світу, які беруть участь у кліматичній конференції ООН (COP23) у Бонні, звернувся прем'єр-міністр Фіджі Франк Баїнімарама. Його країна головує на нинішньому форумі. У конгрес-центрі встановили справжнє фіджійське каное, яке нагадує, що ми всі перебуваємо в одному човні.

  • Павільйон Фіджі на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Таланоа - дискусія у дусі розуміння та поваги

    COP23 мала відбутись на Фіджі. Однак ця тихоокеанська країна так і не змогла прийняти форму. Допоміг німецький Бонн. Але дух Фіджі присутній і тут. "Ми хочемо вести діалог у дусі Таланоа", - сказав прем'єр Фіджі Баїнімарама. Таланоа на мові фіджійців означає діалог з розумінням і повагою. Павільйон країни з традиційними фіджійськими меблями й рослинами теж запрошує до відкритого обміну думками.

  • Тіпі - переносне житло кочових індіанців - на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Зі світу по нитці...

    Від зміни клімату найбільше потерпають бідні країни, які часто не мають засобів, щоб захиститися від екстремальної погоди. На конференції йдеться про те, щоб весь світ об'єднався заради допомоги цим людям. Цей тіпі - переносне житло кочових індіанців - також виникл завдяки роботі не однієї пари рук. Воно складається із сотень квадратних клаптиків, кожен з яких зв'язаний людьми з усього світу.

  • Скульптура білого ведмедя на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Сумна доля білого ведмедя

    Від кліматичних змін страждають і дикі тварини. Засухи, повені та негода унеможливлюють їхнє подальше існування. Яскравий приклад тому - білі ведмеді. Через глобальне потепління буквально у них під ногами тане лід. До цього привертає увагу інсталяція, встановлена в парку над Рейном, неподалік від місця проведення кліматичної конференції: ведмідь, наколотий на кілок.

  • Дерево з відходів, мистецький проект у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Дерево з відходів

    Ліси - важливі для клімату. Щороку вони поглинають мільйони тонн вуглекислого газу. Активісти об'єднання німецької лісової промисловості у рамках кліматичної конференції виступають за більшу допомогу лісам. Цей інтерактивний мистецький проект "росте" упродовж саміту. З лісопильних відходів митець будує дерево висотою до восьми метрів. Наприкінці на ньому розмістять глобус.

  • Макет земної кулі в парку Райнауе в Бонні, кліматичний саміт

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Світ у небезпеці

    Мета паризької кліматичної угоди - утримання глобального потепління в межах менше двох градусів. Уже зараз люди в бідних країнах страждають від наслідків засух та непогоди. У павільйоні "Кліматична планета", розташованому в боннському парку Райнауе, відвідувачі можуть ознайомитися з наслідками зміни клімату. 20-метрова споруда у вигляді земної кулі є ідеєю німецького міністерства розвитку.

  • В індійському павільйоні на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Китай та Індія надолужують утрачене

    Відновлювальна енергія має у перспективі замінити викопне паливо. Коли? Це кожна держава визначає самостійно. Після Китаю та США Індія є третьою країною за рівнем викидів в атмосферу. Але тоді як США хочуть вийти з кліматичної угоди, Китай та Індія надолужують утрачене в захисті клімату. В індійському павільйоні країна демонструє свої амбіції невдовзі стати провідною у відновлювальній енергетиці.

  • Плакати за захист клімату, інсталяція боннського театру

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Вийти на вулиці заради клімату

    Захисники клімату вважають, що вже давно слід було відмовитися від вугілля як джерела енергії. Під час кліматичного саміту демонстранти вимагають покласти край застосуванню викопного палива. На вулиці Бонна вийшли тисячі людей. Боннський театр влаштував виставку протестних плакатів, які віддзеркалили роздратування та бажання демонстрантів.

  • Демонстранти в костюмах білих ведмедів з фігурою Дональда Трампа під час протестів у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Костюмовані протести

    Протестувальники висловлюють свої ідеї креативно. Як от під час першої демонстрації, ще напередодні кліматичної конференції - у костюмах білих ведмедів та з фігурою Дональда Трампа. Американського президента вони вважають своїм найбільшим противником. США є єдиною країною, яка не хоче дотримуватися паризької кліматичної угоди. Через це страждають і білі ведмеді, причому справжні.

    Автор: Наталія Мехед, Патрік Гроссе


DW.COM

Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

На кліматичній конференції ООН у Бонні йдеться про те, як обмежити глобальне потепління. Експерти говорять про цілі, гроші й строки. Привернути увагу до проблем клімату намагаються в Бонні й митці. (13.11.2017)  

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