Кліматична конференція у Бонні обговорює втілення Паризької угоди

У німецькому Бонні в понеділок, 30 квітня, почалася багатоденна конференція на тему зміни клімату. У фокусі дискусій - імплементація Паризької кліматичної угоди. Очікується, що делегати підготують головні матеріали для наступної глобальної кліматичної конференції. Вона запланована на грудень цього року в польському Катовіце.

Обговорюють, зокрема, питання стандартизованих правил, за якими країни-учасниці угоди можуть вимірювати та звітувати про власні викиди двоокису вуглецю. Наголошується, що жодна держава не має фальсифікувати свої цільові показники. У Бонні відповідні документи будуть обговорювати, редагувати та уточнювати, передає агентство dpa.

Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року, нагадаємо, є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди в ООН прогнозують, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на три градуси.

Адміністрація США, одного з найбільших світових виробників парникових газів, за президента Дональда Трампа заявила про вихід країну з Паризької угоди.