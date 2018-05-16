 Кличко назвав побиття фанатів ″Ліверпуля″ в Києві провокацією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

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Новини

Кличко назвав побиття фанатів "Ліверпуля" в Києві провокацією

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що побиття вболівальників ФК "Ліверпуль", які приїхали до Києва на фінал Ліги чемпіонів, є провокацією. Правоохоронці затримали двох нападників, які виявились українськими студентами.

Київський мер Віталій Кличко вважає побиття футбольних фанатів провокацією

Київський мер Віталій Кличко вважає побиття футбольних фанатів провокацією

Мер Києва Віталій Кличко назвав побиття фанів британського "Ліверпуля" в одному зі столичних ресторанів провокацією. "Я впевнений, що вчорашня сутичка - це провокація. Переконаний, що правоохоронці зроблять відповідні висновки, щоб не допускати таких обурливих випадків", - заявив Кличко, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації у п'ятницю, 25 травня.

Він зазначив, що кількох нападників затримали правоохоронці і "слідство має бути оперативним і відкритим, а справа - доведена до суду". "Щоб усі розуміли, що такі провокації не залишаться безкарними!", - заявив Кличко.

Нападниками на вболівальників "Ліверпуля" виявилися студентами одного зі столичних вишів, повідомив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко."Було затримано двох осіб, які брали участь у цій пригоді. Вони були доставлені до Голосіївського районного управління поліції", - сказав Крищенко. Підозрювані 1997 року народження відмовилися від надання свідчень.

DW.COM

Інформація про підготовку терористичним угрупованням "Ісламська держава" терактів на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА в Києві неправдива, кажуть у Службі безпеки України. (23.05.2018)

Виконавчий директор ФК "Ліверпуль" Пітер Мур заявив, що Київ не підходить для проведення фіналу Ліги чемпіонів через нерозвинену інфраструктуру, та поскаржився в УЄФА на завищені ціни на житло для вболівальників. (24.05.2018)

Також він повідомив, що у ході бійки постраждали два громадянина Великобританії. "Їм була надана медична допомога. Вони не потребують серйозного медичного втручання і відмовились від надання свідчень і пояснень, мотивуючи тим, що ні до кого не мають претензій", - сказав він. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Бійка за участю молодих людей у масках та іноземних уболівальників футбольного клубу "Ліверпуль", які приїхали на фінал Ліги чемпіонів, сталась ввечері 24 травня в одному з ресторанів Києва неподалік стадіону НСК "Олімпійський". Британські вболівальники "використовували столи та стільці, щоб захистити себе від атак людей у масках, котрі штурмували заклад", передає британське видання Mirror. Уболівальники "Ліверпуля" отримали порізи і рани голови та шиї.

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Ліга чемпіонів УЄФА: як стартує футбольне свято (24.05.2018)

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