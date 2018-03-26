Климпуш-Цинцадзе: Угорщина створює загрозливий прецедент для НАТО

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що рішення Угорщини про блокування комісії Україна-НАТО на рівні міністрів створює небезпечний прецедент у співпраці НАТО з країнами-партнерами. Про це повідомляється на "Урядовому порталі" у четвер, 29 березня. Климпуш-Цинцадзе також взяла участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів (засідання на цьому рівні Будапешт не блокує).

"Роблячи відносини України і НАТО заручником двосторонніх питань з Україною, уряд Угорщини відкриває ящик Пандори та створює загрозливий прецедент для майбутньої співпраці Альянсу з партнерами", - зазначила Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер у штаб-квартирі НАТО.

Віце-прем'єрка наголосила, що, розробляючи механізми впровадження закону "Про освіту", українська сторона дотримуватиметься раніше заявлених зобов'язань щодо реалізації рекомендацій Венеціанської комісії, а також відкрита для консультацій з угорською меншиною в Україні та з угорським урядом.

Окрім того, Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна прагне приєднання до організації. "Я хотіла б чітко заявити: вступ до НАТО є нашою стратегічною метою", - сказала Климпуш-Цинцадзе. Нагадаємо, напередодні президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ розпочати діалог з країнами-членами НАТО про отримання Україною плану дій щодо членства.