 Климпуш-Цинцадзе: Угорщина створює загрозливий прецедент для НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
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Новини

Климпуш-Цинцадзе: Угорщина створює загрозливий прецедент для НАТО

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе застерегла Угорщину від блокування роботи комісії Україна-НАТО і підтвердила намір України приєднатися до Альянсу.

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що рішення Угорщини про блокування комісії Україна-НАТО на рівні міністрів створює небезпечний прецедент у співпраці НАТО з країнами-партнерами. Про це повідомляється на "Урядовому порталі" у четвер, 29 березня. Климпуш-Цинцадзе також взяла участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів (засідання на цьому рівні Будапешт не блокує).

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Будапешт наклав вето на скликання комісії "Україна-НАТО". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про "скорочення прав нацменшин" у зв'язку з новою редакцією українського закону "Про освіту". (27.10.2017)

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"Роблячи відносини України і НАТО заручником двосторонніх питань з Україною, уряд Угорщини відкриває ящик Пандори та створює загрозливий прецедент для майбутньої співпраці Альянсу з партнерами", - зазначила Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер у штаб-квартирі НАТО.

Віце-прем'єрка наголосила, що, розробляючи механізми впровадження закону "Про освіту", українська сторона дотримуватиметься раніше заявлених зобов'язань щодо реалізації рекомендацій Венеціанської комісії, а також відкрита для консультацій з угорською меншиною в Україні та з угорським урядом.

Окрім того, Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна прагне приєднання до організації. "Я хотіла б чітко заявити: вступ до НАТО є нашою стратегічною метою", - сказала Климпуш-Цинцадзе. Нагадаємо, напередодні президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ розпочати діалог з країнами-членами НАТО про отримання Україною плану дій щодо членства.
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