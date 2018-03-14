 Київ: Незаконне голосування в Криму спотворить результати виборів у РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018
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Новини

Київ: Незаконне голосування в Криму спотворить результати виборів у РФ

МЗС України попереджає, що вибори президента РФ можуть мати сумнівну легітимність. Про це заявила речниця відомства Мар'яна Беца.

Акція правих біля російського посольства в Києві

Акція біля російського посольства в Києві

Міністерство закордонних справ України заявило, що незаконне голосування на виборах президента Російської Федерації в анексованому Криму спотворить їхні результати у Росії загалом. Про це в неділю, 18 березня, написала речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

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Поліція пропускає до дипломатичних установ лише співробітників. Ситуація уже викликала напруження між МЗС України та Росії.

Представники більшості у Європарламенті не вважають вибори 18 березня у РФ чесними та засуджують голосування в Криму. Крайні популісти, які традиційно симпатизують Москві, - іншої думки. (18.03.2018)

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Вона зазначила, що результати голосування в окупованому Росією Криму є юридично незначними, не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством. Своєю чергою віце-голова Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook нагадала, що парламент два тижні тому ухвалив звернення до колег з країн ЄС і Великої сімки, а також міжнародних інституцій із закликом не визнавати ці вибори.

"Нагадаю, що Росія вже не дала українцям в окупованому Криму та на Донбасі обирати президента і ВР в 2014 і провести місцеві вибори. Росія буде робити все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, аби завести проросійського президента і масовану п‘яту колону в Раду", - вказала вона, коментуючи блокування Києвом голосування росіян в Україні.

У російському Центрвиборкомі раніше закликали росіян в Україні виїжджати до прикордонних дільниць у Росії для виборів. Утім, збільшення кількості росіян, що виїжджають з України для голосування на виборах президента РФ, Держприкордонслужба України не зафіксувала, зазначає агенція "Інтерфакс-Україна."

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    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

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  • Російська зубна паста та ополіскувач для рота в українській крамниці

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    Зубна паста досі користується попитом

    Російські засоби гігієни для ротової порожнини в широкому асортименті представлені в українських магазинах. Зубна паста виробництва РФ перебуває в тій же ціновій категорії, що і її українські аналоги.

  • Прокладки російського виробництва

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    Засоби жіночої гігієни переважно з Росії

    Гігієнічні прокладки і тампони, які можна знайти на полицях українських магазинів, в основному, завезені з Росії. Дуже часто ці товари не мають спеціального маркування країни виробництва.

  • Косметика Чистая линия - зроблено в Україні

    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

    Бренд російський, "зроблено в Україні"

    У січні 2015 року, приблизно через рік після початку бойкотування товарів з РФ в Україні, російський косметичний бренд відкрив свою філію в Україні. Тепер продукція марки "Чистая линия" виробляється на території України, що дозволяє назвати товар українським.

  • Вироблені в Росії підгузки

    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

    Чи є заміна дитячим підгузкам з Росії?

    Дитячим підгузкам російського виробництва виявилося складно знайти український чи європейський аналог. Більшість українських сімей досі віддає перевагу саме російському виробнику. Головна причина - це співвідношення ціна-якість.

  • Дитячі товари

    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

    На ринку товарів для дітей домінує Росія

    В основному, весь ринок дитячих товарів в Україні досі заповнений російськими виробниками. Винятком стало лише дитяче харчування, яке потрапило під українське ембарго.

  • Вироблені в РФ соки

    Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

    Продовольчих товарів практично не залишилося

    В українських мережах супермаркетах, які заздалегідь готувалися до введення ембарго на російські товари, практично закінчилися запаси товарів виробництва РФ. Продукти харчування, вироблені в Росії, на полицях українських магазинів уже важко знайти.

    Автор: Анастасія Магазова


DW.COM

Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України

З українських магазинів зникли продукти харчування російського виробництва, але споживчі товари залишилися в асортименті. Про те, що ще можна купити російського в Україні - у галереї DW. (07.09.2016)  

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