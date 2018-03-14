Київ: Незаконне голосування в Криму спотворить результати виборів у РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018

Міністерство закордонних справ України заявило, що незаконне голосування на виборах президента Російської Федерації в анексованому Криму спотворить їхні результати у Росії загалом. Про це в неділю, 18 березня, написала речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.
Вона зазначила, що результати голосування в окупованому Росією Криму є юридично незначними, не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством. Своєю чергою віце-голова Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook нагадала, що парламент два тижні тому ухвалив звернення до колег з країн ЄС і Великої сімки, а також міжнародних інституцій із закликом не визнавати ці вибори.
"Нагадаю, що Росія вже не дала українцям в окупованому Криму та на Донбасі обирати президента і ВР в 2014 і провести місцеві вибори. Росія буде робити все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, аби завести проросійського президента і масовану п‘яту колону в Раду", - вказала вона, коментуючи блокування Києвом голосування росіян в Україні.
У російському Центрвиборкомі раніше закликали росіян в Україні виїжджати до прикордонних дільниць у Росії для виборів. Утім, збільшення кількості росіян, що виїжджають з України для голосування на виборах президента РФ, Держприкордонслужба України не зафіксувала, зазначає агенція "Інтерфакс-Україна."
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Від бойкоту до ембарго
Після початку російсько-українського конфлікту активісти в Україні почали кампанію проти придбання російських товарів. З січня 2016 року країни запровадили обопільне ембарго на багато продовольчих товарів, яке повинно було діяти до 5 серпня 2016 року або до моменту, коли одна з країн скасує своє ембарго. Чи змогли українці повністю відмовитися від російського виробника?
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Ввозити косметику та побутову хімію з РФ не забороняли
В українському списку забороненої для ввезення продукції 43 найменування продуктів харчування, а ось побутової хімії та засобів гігієни в ньому немає. Завдяки цьому російська косметика досі залишається найбільш доступною і популярною в Україні.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Зубна паста досі користується попитом
Російські засоби гігієни для ротової порожнини в широкому асортименті представлені в українських магазинах. Зубна паста виробництва РФ перебуває в тій же ціновій категорії, що і її українські аналоги.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Засоби жіночої гігієни переважно з Росії
Гігієнічні прокладки і тампони, які можна знайти на полицях українських магазинів, в основному, завезені з Росії. Дуже часто ці товари не мають спеціального маркування країни виробництва.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Бренд російський, "зроблено в Україні"
У січні 2015 року, приблизно через рік після початку бойкотування товарів з РФ в Україні, російський косметичний бренд відкрив свою філію в Україні. Тепер продукція марки "Чистая линия" виробляється на території України, що дозволяє назвати товар українським.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Чи є заміна дитячим підгузкам з Росії?
Дитячим підгузкам російського виробництва виявилося складно знайти український чи європейський аналог. Більшість українських сімей досі віддає перевагу саме російському виробнику. Головна причина - це співвідношення ціна-якість.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
На ринку товарів для дітей домінує Росія
В основному, весь ринок дитячих товарів в Україні досі заповнений російськими виробниками. Винятком стало лише дитяче харчування, яке потрапило під українське ембарго.
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Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Продовольчих товарів практично не залишилося
В українських мережах супермаркетах, які заздалегідь готувалися до введення ембарго на російські товари, практично закінчилися запаси товарів виробництва РФ. Продукти харчування, вироблені в Росії, на полицях українських магазинів уже важко знайти.
Автор: Анастасія Магазова