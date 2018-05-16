Київ: На Донбасі за добу загинув один військовий

Упродовж доби 22 травня збройні формування сепаратистів на Донбасі 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, повідомив у середу, 23 травня, прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС). За цими даними, внаслідок обстрілів загинув один і було поранено трьох українських військовослужбовців.

Під час обстрілів бойовики застосували в тому числі великокаліберну артилерію - 152- та 122-міліметрові гармати, а також 120- та 82-міліметрові міномети, зазначається в повідомленні ЗСУ. У штабі також заявили про "адекватну" відповідь на ці обстріли. Бойові зіткнення також зафіксували на луганському та горлівському напрямку, водночас повідомляється про загострення на маріупольському напрямку. Під Маріуполем зокрема сепаратисти випустили понад 90 152-міліметрових снарядів по підконтрольному урядовим силам селищу Талаківка. Пошкоджено промислові приміщення, про втрати серед мирного населення не повідомляється.

Водночас представники сепаратистів заявили про обстріли з боку українських військових. За даними представників самопроголошеної "ЛНР", за добу зафіксовано вісім обстрілів із застосуванням мінометів калібром 120 та 82 міліметрів. Руйнувань чи жертв немає, інформує агентство "Інтерфакс". Також у "ДНР" заявили про 11 порушень припинення вогню та про поранення однієї мирної жительки.

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