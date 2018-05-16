 Київ: На Донбасі за добу загинув один військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
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Новини

Київ: На Донбасі за добу загинув один військовий

У районі конфлікту на Донбасі зберігається напружена ситуація. Українські військові повідомили про загибель одного солдата.

Представник ДНР на Донбасі (архівне фото)

Представник "ДНР" на Донбасі (архівне фото)

DW.COM

Через погіршення безпекової ситуації на Донбасі в зону конфлікту вирушає перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ. Тим часом у ЗСУ повідомляють про загиблих та поранених українських військових. (17.05.2018)

Українські військові взяли під свій контроль селище Південне Донецької області. Тим часом сепаратисти повідомили про загибель свого польового командира "Мамая" під Авдіївкою. (18.05.2018)

ЗСУ та українська влада повідомляють про втрати серед військових та цивільних на Донбасі. Загибель цивільних унаслідок обстрілів визнають і сепаратисти. (21.05.2018)

Упродовж доби 22 травня збройні формування сепаратистів на Донбасі 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, повідомив у середу, 23 травня, прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС). За цими даними, внаслідок обстрілів загинув один і було поранено трьох українських військовослужбовців.

Під час обстрілів бойовики застосували в тому числі великокаліберну артилерію - 152- та 122-міліметрові гармати, а також 120- та 82-міліметрові міномети, зазначається в повідомленні ЗСУ. У штабі також заявили про "адекватну" відповідь на ці обстріли. Бойові зіткнення також зафіксували на луганському та горлівському напрямку, водночас повідомляється про загострення на маріупольському напрямку. Під Маріуполем зокрема сепаратисти випустили понад 90 152-міліметрових снарядів по підконтрольному урядовим силам селищу Талаківка. Пошкоджено промислові приміщення, про втрати серед мирного населення не повідомляється.

Водночас представники сепаратистів заявили про обстріли з боку українських військових. За даними представників самопроголошеної "ЛНР", за добу зафіксовано вісім обстрілів із застосуванням мінометів калібром 120 та 82 міліметрів. Руйнувань чи жертв немає, інформує агентство "Інтерфакс". Також у "ДНР" заявили про 11 порушень припинення вогню та про поранення однієї мирної жительки. 

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До школи через лінію фронту (05.04.2018)

  • Стандарти НАТО та кадрова політика ЗСУ

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Бойова підготовка

    Порівняно з 2014 роком, рівень бойової підготовки українських вояків у зоні конфлікту значно підвищився, запевняють у Збройних силах. "Увесь досвід військових у взводах, відділеннях, ротах - здобуто виключно у ході бойових дій. Проте часом не вистачає саме теоретичної підготовки для стратегічного планування", - коментують у підрозділі, який відвідала кореспондентка DW.

  • Українська армія на сході України

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Хто стоїть на передовій?

    "На сьогоднішній день на передовій знаходяться виключно військові контрактної служби", - розповідає DW один з бойових командирів підрозділу ЗСУ, що перебуває на Донбасі. Проте в Концепції реформування кадрової політики ЗСУ, затвердженої у 2017 році, не зазначено конкретних критеріїв, за якими має здійснюватися відбір військовослужбовців на контрактну службу в українській армії.

  • Дисципліна в армії

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Дисципліна та ініціативність

    З моменту перебування у зоні АТО виключно військовослужбовців-контрактників дисципліна у бойових підрозділах суттєво покращилась, відзначають польові командири. "Коли в АТО перебували мобілізовані, їх було складно змусити виконувати статут ЗСУ. Пияцтво та дезертирство процвітало", - коментує DW командир роти. З ініціативи його підлеглих, власними силами вони побудовали лазню у себе на позиції.

  • Спорт на передовій

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Спорт на передовій за будь-яких умов

    Однією з головних причин небойових втрат у зоні АТО є зловживання алкоголем. Це відзначають і в міноборони України. Проте, за даними міністерства, у 2017 році кількість таких втрат ЗСУ зменшилась на 36 відсотків, порівняно з попереднім роком. "Щоб ні в кого не було бажання пиячити, ми змайстрували спортмайданчик. З усього, що було під руками", - розповіли DW у бойовому підрозділі.

  • Українська армія на Донбасі

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Підготовка до зими

    Українські військові готуються вже до четвертої зими на передовій на Донбасі. Підрозділи роблять запаси дров та укріплюють бліндажі. Будівельні матеріали здебільшого дістають від волонтерів. Міноборони забезпечує контрактників у зоні бойових дій комплектами теплого одягу та взуття.

  • Українська армія на Донбасі

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Майже по-домашньому

    "Раніше у нас були величезні проблеми з продовольством та харчуванням. Згодом виявили корупційну схему у службі тилового забезпечення нашого підрозділу", - розповідає командир роти, що вже два роки перебуває на лінії зіткнення. "Тепер у нас продуктів стільки, що вистачило ще б на цілий підрозділ", - додає він.

  • Вогонь перемир'я

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Вогонь перемир'я

    Попри регулярні заяви про припинення вогню на Донбасі, щоночі обстріли поновлюються. У разі загрози життю, бійцям підрозділів дають дозвіл відповідати на удари сепаратистів.

  • Матеріальне забезпечення

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Матеріальне забезпечення

    У 2014 році більшість тих, хто пішов добровольцем на службу в українській армії, мали самостійно забезпечувати себе необхідним - або за власний кошт, або за допомогою волонтерів. "У 2017 році ми повністю одягнені та взуті - жодної проблеми з таким забезпеченням у контрактників тепер нема", - пояснює військовий, що несе службу у зоні АТО.

  • До кінця особливого періоду

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Контракт до кінця особливого періоду

    Значно збільшені протягом останніх двох років зарплати контрактникам призвели до тієї ситуації, що служба в армії стала фінансово привабливою для людей без спеціалізованої освіти. За словами керівника підрозділу, у 2014-2015 роках більшість його підлеглих підписували контракти виключно з огляду на патріотичні почуття - тепер більш важливу роль відіграють грошові виплати.

    Автор: Анастасія Магазова


DW.COM

Чи відчутна військова реформа на передовій?

Керівництво Збройних сил України регулярно звітує про реформи і наближення до стандартів НАТО. А чи є тим часом якісь практичні зрушення у житті українських контрактників у зоні бойових дій? Фоторепортаж DW з Донбасу. (23.10.2017)  

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