 Київ: На Донбасі загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2018

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Новини

Київ: На Донбасі загинув один український військовий

Минулої доби проросійські сепаратисти 28 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, повідомили у Києві. Загинув один солдат і було поранено чотирьох українських військових.

На Донбасі продовжують гинути українські військові

На Донбасі продовжують гинути українські військові

Упродовж доби 26 травня проросійські сепаратисти 28 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі, повідомив у суботу, 27 травня, прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС). Внаслідок обстрілів загинув один і було поранено чотирьох українських військовослужбовців.

Під час обстрілів бойовики двічі відкривали вогонь із важкого озброєння. Повідомляється, що обстріли з мінометів в районі Кримського наражали на небезпеку мирне населення. Активні бойові дії протягом доби тривали також в районах населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам'янка, Широкине.

За даними української розвідки, в результаті відповіді з боку ЗСУ було знищено командно-спостережний пункт батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади сепаратистів. Прес-центр ООС повідомляє про загибель чотирьох та поранення п'яти бойовиків. У самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" поки не підтверджують цю інформацію.

DW.COM

На Донбасі нині найгірший від початку 2018 року період ескалації між сторонами конфлікту. Причина - недотримання мінських угод. Про це в інтерв'ю DW розповів перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Гуґ. (24.05.2018)

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Прес-центр ООС також повідомив, що днями двоє українських військовослужбовців однієї з механізованих бригад, що виконує завдання на Луганському напрямку, самовільно залишили військову частину. Їх розшукують військова служба правопорядку та правоохоронні органи.

Водночас у самопроголошеній "ЛНР" заявили про затримання у суботу, 26 травня, двох українських військових. За цими даними, йдеться про двох осіб з позицій озброєних бійців 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. "Їх було виявлено та затримано при спробі переходу через так звану сіру зону", - заявив представник "ЛНР" Андрій Марочко, повідомляється на інформаційних ресурсах сепаратистів.

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