 Київ засудив обшуки в домівках кримських татар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2018
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Новини

Київ засудив обшуки в домівках кримських татар

Російські силовики провели низку обшуків у домівках кримськотатарських підприємців та активістів. МЗС України висловлює обурення.

Переслідування кримських татар у Криму тривають (архівне фото)

Переслідування кримських татар у Криму тривають, відзначають правозахисники (архівне фото)

Вранці в четвер, 26 квітня, озброєні російські силовики провели обшуки у будинках кримських татар у місті Білогірськ (історична назва - Карасувбазар). Про це повідомив голова кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров. "Російські окупанти вторглися з обшуками до будинків кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Екрема Веліляєва, Зери Веліляєвої", - повідомив Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

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Водночаc, за його словами, обшуки проводяться в інших регіонах Криму - в приміщеннях виробничих баз і десятків фірмових магазинів кримського дистриб'ютора продуктів харчування в Криму "КримОпт", що належить братам Веліляєвим. Операцією керують співробітники ФСБ Росії.

За даними спільноти "Кримська солідарність", Алі Барієва та Зеру Веліляєву після обшуків забрала поліція. На сторінці організації у Facebook зазначається з посиланням на очевидців, що у обшуках в різних місцях було задіяно одних і тих самих понятих. На відео, опублікованих у спільноті, видно озброєних осіб у камуфляжній формі з нашивками російських служб, які стоять поблизу будинку Веліляєвих.

Офіційний Київ вже висловив обурення через обшуки у Білогірську і заявив про дискримінацію кримських татар. "Докази злочинів подамо до міжнародних судів", - зазначила речниця українського МЗС Мар'яна Беца.

Координаторка громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева у цей же день оприлюднила статистику щодо переслідувань на території анексованого Росією Криму. "З 2014 року, якщо говорити про сухі цифри, ми маємо мінімум 15 смертей, які були задокументовані і про які ми знаємо, було 39 фактів насильницьких зникнень, понад 150 випадків тортур і нелюдського поводження з людьми, 96 випадків політично мотивованих переслідувань і 167 випадків адміністративного переслідування згідно з адмінзаконодавством (Російської Федерації - Ред.)", - повідомила Ташева.

Правозахисниця заявила про етнічне переслідування кримських татар і українців в анексованому Криму та на переслідування за релігійною ознакою мусульман. "Наразі ми бачимо, що на етнічному ґрунті, який підкріплюється (...) тезами про екстремістів і терористів, ми можемо мати сильну етнічну ворожнечу, і це дуже небезпечно", - цитує її слова агентство "Інтерфакс".  
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