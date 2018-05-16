Київ заперечує, що зустріч Порошенка з Трампом була проплачена

Адміністрація президента України спростувала інформацію про те, що торішня зустріч Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом була організована за гроші.

"Вважаємо, що поширена відверта дезінформація є частиною фейкової кампанії з дискредитації україно-американських відносин, а також персональною атакою на президентів України і США", - заявили в прес-службі адміністрації президента, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Раніше телерадіокомпанія ВВС з посиланням на власні джерела повідомила, що адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен нібито отримав від 400 до 600 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між главою Білого дому та президентом України Петром Порошенком.

За даними BBC, Майкл Коен був залучений до переговорів, оскільки офіційні лобісти та українське посольство у Вашингтоні не змогли домовитися про щось більше, ніж проведення короткої зустрічі та фотосесії Порошенка з Трампом. Але український президент прагнув більш ґрунтовної і тривалої зустрічі.

Цю інформацію ввечері у середу також заперечила на своєму Facebook перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, назвавши публікацію BBC "фейком". "Можливо, досить запускати брудні фейки й принижувати двосторонні взаємини України і США. Й дуже хочеться справжніх стандартів в медіа", - зауважила Геращенко.