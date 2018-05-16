Київ вимагає від Москви звільнити понад 60 політв'язнів

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації звільнити ув'язнених через політичні мотиви на території Росії щонайменше 24 українців і понад 40 осіб, утримуваних на території окупованого Росією Криму. Про це у неділю, 20 травня, написала у мікроблозі Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца. "Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців", - написала Беца.

У третю неділю травня в Україні традиційно проходять заходи, приурочені до Дня пам'яті жертв політичних репресій. Нещодавно український режисер Олег Сенцов, який перебуває в ув'язненні в Росії з 2014 року, оголосив голодування. Умовою припинення голодування він назвав звільнення всіх українських політв’язнів, які перебувають на території Росії та Криму.

Нагадаємо, напередодні кілька сотень людей у Києві вийшли на марш за звільнення полонених українських військових, а також українських політв'язнів, яких утримують за ґратами в Росії. На заході, організованому Спілкою ветеранів війни з Росією, організатори говорили зокрема також про "понад 70 українських бійців, яких утримують у полоні на окупованих територіях".