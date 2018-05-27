Київ вимагає від Москви допуску консула до ув'язненого кримчанина Кольченка

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації допустити українського консула до засудженого в Росії кримського активіста Олександра Кольченка. Про це у четвер, 31 травня, у своєму мікроблозі Twitter написала речниця дипломатичного відомства Мар'яна Беца.

Цього ж дня Кольченко оголосив голодування. Він вимагає звільнити ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, повідомило агентство "Українські новини".

"За 4 роки РФ не допустила українських консулів до Сенцова та Кольченка. В порушення всіх норм. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ", - зазначила Беца.

Олександр Кольченко був заарештований російською адміністрацією в Сімферополі в травні 2014 року, після анексії Криму Росією. Разом з кінорежисером Олегом Сенцовим і громадським активістом Олексієм Чірнієм вони були визнані російським судом винними в підготовці терактів і підпалі офісів двох партій в Сімферополі та засуджені. Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі.

Раніше захист Олега Сенцова, який також голодує з 14 травня, заявляв, що той продовжуватиме голодування до смерті або до звільнення 64 "бранців Кремля".