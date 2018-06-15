"КиївПрайд 2018": у столиці України пройшов "Марш рівності" ЛГБТ-спільноти

У центрі Києва зранку неділі, 17 червня, із годинним затриманням відбулася акція на захист прав ЛГБТ-спільноти - "Марш рівності". У "КиївПрайді 2018", за даними української поліції, взяло участь близько 3,5 тисяч осіб, до них приєдналися кілька українських народних депутатів та активістів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Хармс (Rebecca Harms), держміністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel). Організатори заявляли, що у марші візьмуть участь близько п'яти тисяч осіб.

Паралельно до "Маршу рівності" відбулась акція його противників, які називають себе захисниками традиційних цінностей. Кілька агресивно налаштованих осіб намагалися перешкодити "КиївПрайду". Біля захисної огорожі поряд з будівлею Національної опери зібралися близько тисячі противників маршу, які тримають в руках плакати з цитатами з Біблії та дерев'яні хрести, передає "Інтерфакс-Україна". Між ними й учасниками маршу стояв кордон співробітників правоохоронних органів в захисній екіпіровці.

Подію охороняють загалом кілька тисяч представників поліції та Нацгвардії. За повідомленням Нацполіції, біля готелю "Опера" сталася сутичка між активістами та учасниками маршу. Станом на 10 за київським часом до управлінь поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень загалом доставили 56 осіб.