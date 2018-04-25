 Китай та Індія посилять співпрацю у боротьбі з тероризмом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2018
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Новини

Китай та Індія посилять співпрацю у боротьбі з тероризмом

Нарендра Моді та Сі Цзіньпін обговорили прикордонний конфлікт між двома країнами, питання торгівлі і боротьби з тероризмом.

Нарендра Моді (ліворуч) зустрівся з Сі Цзіньпіном у Китаї

Нарендра Моді (ліворуч) зустрівся з Сі Цзіньпіном у Китаї

Лідери Китаю та Індії в суботу, 28 квітня, завершили зустріч у китайському Ухані. Дводенний візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді носив неофіційний характер, разом із головою КНР Сі Цзіньпіном вони відвідали низку культурних пам'яток, а також провели переговори щодо двосторонніх відносин, повідомляє агентство dpa з посиланням на китайську державну агенцію "Сіньхуа". Після завершення переговорів сторони серед іншого заявили про намір посилити співпрацю у боротьбі з тероризмом.

Двоє лідерів обговорили також питання торгівлі, комунікації між арміями двох країн та прикордонну суперечку. Сі наголосив, що "велика співпраця" між двома країнами матиме "глобальний вплив". Моді у Twitter відзначив продуктивність зустрічі за чаєм та наголосив, що "сильна дружба Індії та Китаю є корисною для народів наших держав та усього світу".

Минулого року обидві країни відправляли свої війська на кордон в районі Доклам в Гімалаях - ненаселеного плато, на якому Китай спробував спорудити дорогу. Це було найбільш напружене протистояння між двома країнами з 1962 року, коли Китай та Індія воювали через питання кордонів.

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