 Китай підтвердив ″неофіційний″ візит Кім Чен Ина до Пекіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Китай підтвердив "неофіційний" візит Кім Чен Ина до Пекіна

Під час перебування в Пекіні північнокорейський лідер Кім Чен Ин підтвердив голові КНР Сі Цзіньпіну свою відданість "ядерному роззброєнню" і готовність до діалогу зі США.

Кім Чен Ин (другий ліворуч) та Сі Цзіньпін з дружинами

Кім Чен Ин (другий ліворуч) та Сі Цзіньпін з дружинами

Китай та КНДР підтвердили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Китай з "неофіційним візитом". Візит тривав з 25 по 28 березня. Державні медіа Китаю повідомили, що Кім Чен Ин підтвердив перед головою КНР Сі Цзіньпіном свою відданість ядерному роззброєнню на Корейському півострові. Північна Корея "прагне діалогу зі Сполученими Штатами Америки і провести саміт цих двох країн", заявив він.

Потяг Кім Чен Ина (архівне фото)

Потяг Кім Чен Ина (архівне фото)

У свою чергу, Сі Цзіньпін наголосив, що цей візит підтверджує значення двосторонніх відносин між двома країнами. Як повідомляє південнокорейська інформагенція Yonhap, Кім запросив Сі відвідати Пхеньян у "зручний час".

Кім Чен Ин прибув до Китаю на потязі. Для північнокорейського лідера і його дружини було організовано бенкет у Пекіні. Експерти зазначають, що атмосфера зустрічі помітно контрастувала з нещодавнім охолодженням у відносинах між Пекіном і Пхеньяном. Китай підтримав посилення санкцій ООН проти Північної Кореї у відповідь на ядерні випробування Пхеньяна.

DW.COM

У Стокгольмі завершилися триденні переговори глав МЗС Швеції та КНДР. У шведському МЗС деталей зустрічі не повідомляють, лише зазначають, що основною темою переговорів була безпека на Корейському півострові. (17.03.2018)

Президент США Дональд Трамп готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином лише за умови конкретних дій з його боку, повідомив Білий дім. США не збираються робити поступок Північній Кореї щодо її ядерної програми. (10.03.2018)

Зустріч лідерів КНР та КНДР викликала резонанс у світі. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що його країна очікує "деталізованого брифінгу" від Китаю щодо переговорів Сі та Кіма. На думку Абе, КНДР "шукає можливості переговорів".

У Білому домі заявили, що Китай інформував США про візит Кім Чен Ина, у зв'язку з цим президенту США Дональду Трампу було передано особисте повідомлення від Сі Цзіньпіна. "Ми розглядаємо розвиток подій як чергове підтвердження того, що наша кампанія максимального тиску (на Пхеньян. - Ред.) створює належну атмосферу для діалогу з Північною Кореєю", - заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. Очікується, що Кім Чен Ин і Трамп зустрінуться до травня поточного року.

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


DW.COM

Міст до Північної Кореї

Знімальна група агенції Reuters відвідала прикордонну зону Китаю з Північною Кореєю. Схоже, у КНДР не виходить жити у злагоді навіть зі своїм сусідом-покровителем. (27.04.2017)  

Також за темою

Bildkombo Kim Jong Un und Donald Trump

Від ейфорії до скепсису: реакції світу на майбутню зустріч Трампа та Кім Чен Ина 09.03.2018

У Південній Кореї новину про планування зустрічі Трампа та Кіма порівняли з дивом. Китай пообіцяв підтримку, а в Росії сподіваються на початок "повноформатних переговорів". Натомість деякі експерти висловлюють скепсис.

USA China Flaggen Symbobild

Пекін застерігає Вашингтон від "помилкових дій" щодо санкцій проти КНДР 24.02.2018

Запроваджені Вашингтоном односторонні обмежувальні заходи щодо низки судноплавних та торгових компаній зачіпають інтереси Китаю, заявили в МЗС КНР. Тим часом Трамп погрожує "другою фазою".

Flaggen USA Nordkorea

США розширили санкції щодо КНДР 23.02.2018

Запроваджені Вашингтоном обмежувальні заходи стосуються судноплавних та торгових компаній. Цим кроком США намагаються унеможливити обхід КНДР наявних санкцій ООН.

Докладно

На саміті у Брюсселі Євросоюз продемонстрував солідарність з Великобританією

Вислання дипломатів РФ: удар по шпигунах, а не по діалогу

Низка країн ЄС вирішила вислати російських дипломатів. Але в Брюсселі й надалі говорять про необхідність діалогу з РФ. 

England One Hyde Park London (CC BY-NC-ND/Side78)

Олігархи хочуть здихатися "Укртелекому"

Ахметов і Фірташ з партнерами не поділили гроші на таємних оборудках навколо "Укртелекому" 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  