Китай підтвердив "неофіційний" візит Кім Чен Ина до Пекіна

Китай та КНДР підтвердили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Китай з "неофіційним візитом". Візит тривав з 25 по 28 березня. Державні медіа Китаю повідомили, що Кім Чен Ин підтвердив перед головою КНР Сі Цзіньпіном свою відданість ядерному роззброєнню на Корейському півострові. Північна Корея "прагне діалогу зі Сполученими Штатами Америки і провести саміт цих двох країн", заявив він.
Потяг Кім Чен Ина (архівне фото)
У свою чергу, Сі Цзіньпін наголосив, що цей візит підтверджує значення двосторонніх відносин між двома країнами. Як повідомляє південнокорейська інформагенція Yonhap, Кім запросив Сі відвідати Пхеньян у "зручний час".
Кім Чен Ин прибув до Китаю на потязі. Для північнокорейського лідера і його дружини було організовано бенкет у Пекіні. Експерти зазначають, що атмосфера зустрічі помітно контрастувала з нещодавнім охолодженням у відносинах між Пекіном і Пхеньяном. Китай підтримав посилення санкцій ООН проти Північної Кореї у відповідь на ядерні випробування Пхеньяна.
Зустріч лідерів КНР та КНДР викликала резонанс у світі. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що його країна очікує "деталізованого брифінгу" від Китаю щодо переговорів Сі та Кіма. На думку Абе, КНДР "шукає можливості переговорів".
У Білому домі заявили, що Китай інформував США про візит Кім Чен Ина, у зв'язку з цим президенту США Дональду Трампу було передано особисте повідомлення від Сі Цзіньпіна. "Ми розглядаємо розвиток подій як чергове підтвердження того, що наша кампанія максимального тиску (на Пхеньян. - Ред.) створює належну атмосферу для діалогу з Північною Кореєю", - заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. Очікується, що Кім Чен Ин і Трамп зустрінуться до травня поточного року.
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Міст до Північної Кореї
Міст у нікуди
Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".
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Міст до Північної Кореї
Туристична принада
"Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.
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Міст до Північної Кореї
Погляд через річку
Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.
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Міст до Північної Кореї
Іще один погляд зі "Зламаного мосту"
"Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.
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Міст до Північної Кореї
КНДР у телескоп
Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.
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Міст до Північної Кореї
Сувеніри з кордону
На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.
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Міст до Північної Кореї
Делікатеси з голодної країни
У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.
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Міст до Північної Кореї
Прохолодні відносини
Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.
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Міст до Північної Кореї
Економічного процвітання немає
Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.
Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович