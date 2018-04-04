Китай оголосив про нові мита на американські товари

Китай оголосив про плани накладення 25-відсоткового мита на 106 товарів, які виробляються в США. Йдеться про соєві боби, автомобілі, хімікати та деякі інші групи товарів, обсяг імпорту яких в 2017 році становив 50 мільярдів доларів. Про це повідомило міністерство фінансів КНР у середу, 4 квітня. Таким чином Китай відповів на оголошені напередодні плани Вашингтона накласти 25-відсоткові мита на 1300 китайських товарів, загальний обсяг імпорту яких також становить 50 мільярдів доларів.

Серед іншого, Пекін планує запровадити додаткові мита на такі продукти, як віскі, сигари і тютюнові вибори, вантажівки, електромобілі, деякі види м'яса, деякі види пластикових виробів тощо.

Нагадаємо, що раніше у відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай уже запровадив збори на 128 американських товарів. Наприклад, фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків.

Запровадження тарифів з боку США було, зокрема, спрямоване проти політики Китаю, згідно з якою американські компанії повинні розкривати свої технології, якщо вони хочуть увійти на китайський ринок.