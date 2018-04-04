 Китай оголосив про нові мита на американські товари | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

Китай оголосив про нові мита на американські товари

Тарифне протистояння Пекіна і Вашингтона загострюється. Китай у відповідь на протекціоністські заходи США планує запровадити 25-відсоткові мита на ще 106 американських товарів.

Китайський супермаркет

Китай накладе нові мита на 106 американських товарів

Китай оголосив про плани накладення 25-відсоткового мита на 106 товарів, які виробляються в США. Йдеться про соєві боби, автомобілі, хімікати та деякі інші групи товарів, обсяг імпорту яких в 2017 році становив 50 мільярдів доларів. Про це повідомило міністерство фінансів КНР у середу, 4 квітня. Таким чином Китай відповів на оголошені напередодні плани Вашингтона накласти 25-відсоткові мита на 1300 китайських товарів, загальний обсяг імпорту яких також становить 50 мільярдів доларів.

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У відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай запровадив збори на 128 американських товарів. Фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків. (02.04.2018)

Білий дім оприлюднив нові мита на 1300 китайських товарів, обсяг торгівлі якими становить 50 мільярдів доларів. Китай негайно заявив про готовність до заходів у відповідь. (04.04.2018)

Серед іншого, Пекін планує запровадити додаткові мита на такі продукти, як віскі, сигари і тютюнові вибори, вантажівки, електромобілі, деякі види м'яса, деякі види пластикових виробів тощо.

Нагадаємо, що раніше у відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай уже запровадив збори на 128 американських товарів. Наприклад, фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків.

Запровадження тарифів з боку США було, зокрема, спрямоване проти політики Китаю, згідно з якою американські компанії повинні розкривати свої технології, якщо вони хочуть увійти на китайський ринок.

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