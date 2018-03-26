 Китай запровадив мита на 128 американських товарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

Китай запровадив мита на 128 американських товарів

У відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай запровадив збори на 128 американських товарів. Фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків.

Китай запровадив мита на 128 товарів з США

Китай відповів на американські мита на сталь та алюміній

Китай з понеділка, 2 квітня, запроваджує підвищені мита на 128 найменувань імпортованих із США товарів. Про це 1 квітня повідомило міністерство фінансів КНР. Зокрема, мита на фрукти та вироби з них складатимуть 15 відсотків. Тарифи на свинину і вироби з неї - 25 відсотків.

Мінфін Китаю повідомив, що ця міра стала відповіддю на встановлення американським президентом Дональдом Трампом мит у 25 відсотків на імпорт в США сталі й 10 відсотків - алюмінію. У Пекіні переконані, що ці кроки американської адміністрації "порушили правила Світової організації торгівлі" і не відповідали "списку винятків", які можливі з міркувань безпеки. "Наша країна виступає і підтримує багатосторонню торговельну систему. Ці заходи, вжиті нашою країною з урахуванням правил Світової організації торгівлі, є правильними, щоб захистити наші інтереси", - йдеться в заяві мінфіну КНР, передає агенція AP.

DW.COM

Рішення Трампа накласти високі мита є великим викликом для світової економіки і змушує кожну країну вирішити, чи хоче вона співпрацювати з іншими, чи діяти самотужки, важає економічний оглядач DW Генрік Беме. (23.03.2018)

Євросоюз вимагатиме від США не обкладати митними зборами сталь та алюміній з Європи. Вашингтон звільнив європейських експортерів від спецмит на ці вироби до 1 травня. (24.03.2018)

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 22 березня підписав указ, що дає Вашингтону можливість накласти мита на імпорт товарів з Китаю, обсяги якого в ціновому обчисленні досягають 60 мільярдів доларів на рік (48,7 мільярда євро).

Того самого дня в американському уряді повідомили про попередній виняток для спецмит на сталь та алюміній для країн ЄС, а також Австралії, Південної Кореї, Аргентини та Бразилії. Звільнення від дії спецмит триватиме, поки США не домовиться з ними про умови двосторонньої торгівлі, заявили у Вашингтоні. Канада та Мексика, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), ще раніше були в переліку країн, на які не мали поширюватися мита.
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