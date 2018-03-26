Китай запровадив мита на 128 американських товарів

Китай з понеділка, 2 квітня, запроваджує підвищені мита на 128 найменувань імпортованих із США товарів. Про це 1 квітня повідомило міністерство фінансів КНР. Зокрема, мита на фрукти та вироби з них складатимуть 15 відсотків. Тарифи на свинину і вироби з неї - 25 відсотків.

Мінфін Китаю повідомив, що ця міра стала відповіддю на встановлення американським президентом Дональдом Трампом мит у 25 відсотків на імпорт в США сталі й 10 відсотків - алюмінію. У Пекіні переконані, що ці кроки американської адміністрації "порушили правила Світової організації торгівлі" і не відповідали "списку винятків", які можливі з міркувань безпеки. "Наша країна виступає і підтримує багатосторонню торговельну систему. Ці заходи, вжиті нашою країною з урахуванням правил Світової організації торгівлі, є правильними, щоб захистити наші інтереси", - йдеться в заяві мінфіну КНР, передає агенція AP.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 22 березня підписав указ, що дає Вашингтону можливість накласти мита на імпорт товарів з Китаю, обсяги якого в ціновому обчисленні досягають 60 мільярдів доларів на рік (48,7 мільярда євро).

Того самого дня в американському уряді повідомили про попередній виняток для спецмит на сталь та алюміній для країн ЄС, а також Австралії, Південної Кореї, Аргентини та Бразилії. Звільнення від дії спецмит триватиме, поки США не домовиться з ними про умови двосторонньої торгівлі, заявили у Вашингтоні. Канада та Мексика, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), ще раніше були в переліку країн, на які не мали поширюватися мита.