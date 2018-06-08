Китай закликає примножити міць Шанхайської організації співробітництва

У Китаї завершилась зустріч лідерів країн ШОС. Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до більш тісної співпраці.
Глава китайської держави Сі Цзіньпін у неділю, 10 червня, закликав примножити міць і єдність Шанхайської організації співробітництва (ШОС). "Потрібно закласти міцну основу для забезпечення спільного миру і безпеки, важливо активно виконувати програму співпраці країн ШОС по боротьбі з "трьома силами зла" на 2019-2021 роки, продовжувати проведення спільних антитерористичних навчань "Мирна місія", зміцнювати співробітництво з питань оборони та безпеки", - сказав голова КНР.
Окрім того, Сі Цзіньпін розкритикував "егоїстичну, короткозору, ізоляціоністську і обмежену політику". Китайський президент не згадав про США, однак вочевидь говорив у контексті торговельних обмежень і нових мит, якими Вашингтон та Пекін обмінялися упродовж останніх місяців. "Ми підтримуємо правила Світової організації торгівлі (СОТ), ми підтримуємо багатосторонню торговельну систему і розбудову відкритої світової економіки", - цитує Сі Цзіньпіня інформагенція Reuters.
Зустріч лідерів країн ШОС відбулась в китайському Циндао. Як відомо, у суботу, 9 червня, у Канаді завершився саміт країн Великої сімки, де більшість учасників також висловили критику політики протекціонізму.
Шанхайська організація співробітництва була створена 2001 року і на даний час її членами є Росія, Китай, Індія, Пакистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. Індія і Пакистан стали повноправними членами ШОС в 2017 році. Афганістан, Білорусь, Іран і Монголія мають статус держави-спостерігача при ШОС. Окрім того, країнами-партнерами по діалогу є Вірменія, Шрі-Ланка, Непал, Камбоджа, Туреччина і Азербайджан.
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