 Китай закликає примножити міць Шанхайської організації співробітництва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2018

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Новини

Китай закликає примножити міць Шанхайської організації співробітництва

У Китаї завершилась зустріч лідерів країн ШОС. Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до більш тісної співпраці.

Зустріч лідерів країн ШОС відзначають феєрверком

Зустріч лідерів країн ШОС відзначають феєрверком

Глава китайської держави Сі Цзіньпін у неділю, 10 червня, закликав примножити міць і єдність Шанхайської організації співробітництва (ШОС). "Потрібно закласти міцну основу для забезпечення спільного миру і безпеки, важливо активно виконувати програму співпраці країн ШОС по боротьбі з "трьома силами зла" на 2019-2021 роки, продовжувати проведення спільних антитерористичних навчань "Мирна місія", зміцнювати співробітництво з питань оборони та безпеки", - сказав голова КНР.

Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін

Окрім того, Сі Цзіньпін розкритикував "егоїстичну, короткозору, ізоляціоністську і обмежену політику". Китайський президент не згадав про США, однак вочевидь говорив у контексті торговельних обмежень і нових мит, якими Вашингтон та Пекін обмінялися упродовж останніх місяців. "Ми підтримуємо правила Світової організації торгівлі (СОТ), ми підтримуємо багатосторонню торговельну систему і розбудову відкритої світової економіки", - цитує Сі Цзіньпіня інформагенція Reuters.

Зустріч лідерів країн ШОС відбулась в китайському Циндао. Як відомо, у суботу, 9 червня, у Канаді завершився саміт країн Великої сімки, де більшість учасників також висловили критику політики протекціонізму.

Шанхайська організація співробітництва була створена 2001 року і на даний час її членами є Росія, Китай, Індія, Пакистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. Індія і Пакистан стали повноправними членами ШОС в 2017 році. Афганістан, Білорусь, Іран і Монголія мають статус держави-спостерігача при ШОС. Окрім того, країнами-партнерами по діалогу є Вірменія, Шрі-Ланка, Непал, Камбоджа, Туреччина і Азербайджан.

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