Китайські хакери викрали секретні дані ВМС США - ЗМІ

Підконтрольні владі китайські хакери викрали великий обсяг особливо секретної інформації про підготовку США до бойових дій під водою, повідомляє газета The Washington Post 8 червня. За даними джерел видання в американських владних структурах, хакери зламали комп'ютери одного з підрядників Науково-дослідного центру підводних бойових дій Військово-морських сил (ВМС) США (Naval Undersea Warfare Center) в січні і лютому 2018 року.

В результаті кібератак вкрадено 614 гігабайтів інформації, пов'язаної, зокрема, з таємним проектом "Морський дракон" (Sea Dragon), системами шифрування для радіозв'язку і засобами радіоелектронної боротьби. Серед викрадених даних, як повідомляє The Washington Post, виявилися також плани розробки надзвукової протикорабельної ракети, яка може надійти на озброєння американських підводних човнів до 2020 року.

Незважаючи на конфіденційний характер даних, вони перебували в несекретній мережі підрядника, пояснюють співрозмовники видання. За їхніми словами, це ставить під сумнів здатність ВМС контролювати підрядників, що займаються розробкою секретних озброєнь.

Китай заперечує причетність до кібератаки

Розслідування кібератак ведеться за підтримки Федерального бюро розслідувань (ФБР), повідомили джерела The Washington Post. Це відомство, своєю чергою, відмовилося від коментарів. Тим часом представник китайського уряду на запит інформагенції dpa відповів, що Пекіну нічого невідомо про подібні хакерські атаки. "Китайський уряд ревно підтримує кібербезпеку і твердо протистоїть і бореться проти всіх форм кібератак відповідно до закону", - цитує dpa речника уряду.