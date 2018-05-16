 Китайські бомбардувальники прибули на спірні острови | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2018
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Новини

Китайські бомбардувальники прибули на спірні острови

Китай уперше направив на спірні острови у Південнокитайському морі бомбардувальники, здатні, зокрема, завдати ядерного удару.

Бомбардувальник H6-K патрулює повітряний простір над Південнокитайським морем

Бомбардувальник H6-K патрулює повітряний простір над Південнокитайським морем

Китай у п'ятницю, 18 травня, уперше відправив групу бомбардувальників на острів у спірних водах Південнокитайського моря. Бомбардувальники кількох різних типів, включно з H-6K, які здатні завдати ядерного удару, провели тренувальні злети і посадки, а також симуляцію завдання ударів по морських цілях. За даними китайських військово-повітряних сил, тренування проведено з метою "посилити бойові здатності справлятися з морськими небезпеками".

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Китай звинуватив США в порушенні його територіальних вод через появу американського ракетного есмінця Hopper в акваторії спірних островів у Південнокитайському морі. (20.01.2018)

На необхідність припинення "силових односторонніх дій" в акваторії Південнокитайського моря вказали глави дипломатичних відомств США, Японії та Австралії. Так само вони закликають гарантувати вільну торгівлю в регіоні. (07.08.2017)

Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), на який посилається інформагенція AFP, припускає, що бомбардувальники приземлилися на острові Вуді, найбільшій базі Китаю на Парасельських островах, на які претендують також В'єтнам та Тайвань. Цей крок може призвести до подальшого загострення ситуації навколо Південнокитайського моря.

Кількома тижнями раніше американські ЗМІ повідомляли, що Китай розмістив протикорабельні та зенітні оборонні засоби на островах Спратлі, на які претендують також В'єтнам та Філіппіни. США заявили, що мілітаризація Китаєм Південнокитайського моря призведе до "наслідків" і що це питання порушувалося американською стороною в контактах з Пекіном.

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