 Керівник OMV впевнений у збереженні газового транзиту через Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Керівник OMV впевнений у збереженні газового транзиту через Україну

Керівник австрійської нафтогазової компанії OMV Райнер Зеле не вважає, що "Північний потік-2" суттєво збільшить вплив Росії чи скасує потребу Європи в транзитному потенціалі України.

Райнер Зеле

Райнер Зеле

Глава австрійського нафтогазового концерну OMV Райнер Зеле (Rainer Seele) висловив переконання, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" не відбере в України її статус транзитної держави. "Не має бути враження, що "Північний потік-2" будується для того, щоби більше не використовувати українські потужності", - зазначив Райнер Зеле в інтерв'ю інформагенції dpa, опублікованому в суботу, 19 травня.

DW.COM

І після реалізації "Північного потоку-2" транзит газу через Україну має зберігатися, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель після зустрічі з президентом РФ. Путін запевнив, що транзит газу триватиме, якщо це буде доцільно. (18.05.2018)

Український президент Петро Порошенко у статті в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung застеріг Європу від "трагічної історичної помилки" спорудження газопроводу "Північний потік-2". (18.05.2018)

При цьому топ-менеджер припустив, що наприкінці літа будуть отримані три відсутніх дозволи на будівництво "Північного потоку-2" дном Балтійського моря в Росії, Данії та Швеції. При цьому він вказав, що не відчуває побоювань щодо можливого зростання залежності Європи від російського газу. "Залежність не є проблемою, коли вона взаємна, як в цьому випадку. Росія потребує цього ринку", - додав Зеле.

У реалізації суперечливого проекту "Північний потік-2", окрім російського "Газпрому", бере участь ціла низка європейських компаній, в тому числі австрійський концерн OMV і "дочка" німецького концерну BASF - Wintershall. До теперішнього часу вісім інвесторів надали на будівництво газопроводу, який повинен буде з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд, суму в чотири мільярди євро. Загальна протяжність газопроводу, який планують прокласти паралельно до першого "Північного потоку", становитиме 1 220 кілометрів.

Дивитись відео 09:23
Now live
09:23 хв

Андрій Коболєв: без транзиту газу Росія може розпочати наступ на Україну (11.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Андрій Коболєв: без транзиту газу Росія може розпочати наступ на Україну (11.04.2018)  

Також за темою

Ostesee-Pipeline Nordstream

Посол США у ФРН застеріг щодо впливу Росії на ЄС через "Північний потік-2" 13.05.2018

Посол США у Німеччині Річард Гренелл вважає стратегію газопроводу "Північний потік-2" "дуже проблематичною" і застерігає від посилення російського впливу на ФРН та ЄС через його будівництво.

Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin

Чи домовляться Путін і Меркель щодо української газової труби 17.05.2018

Зустріч Анґели Меркель та Володимира Путіна може надати Україні обіцянки транзиту газу з Росії до ЄС її територією попри "Північний потік-2". Питання - як вони будуть закріплені і чи дотримуватиметься їх Москва.

Nord Stream 2 - Insel Rügen

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр підтримує "Північний потік-2" 16.04.2018

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр висловився на підтримку проекту газогону "Північний потік-2". Він також наголосив, що німецький уряд "повністю і безсумнівно візьме до уваги інтереси України".

Докладно

Зустріч Меркель і Путіна пройшла без особливих результатів

Меркель у Путіна в Сочі: зустріч без конкретних результатів

DW - про відсутність підсумків зустрічі Меркель і Путіна на березі Чорного моря і про головні теми переговорів. 

ЄС не згоден з політикою Трампа щодо Ірану

ЄС готує заходи для захисту компаній від санкцій США

Євросоюз планує захисні заходи для компаній, що інвестують в Іран та можуть потрапити під американські санкції.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  