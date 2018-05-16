Керівник OMV впевнений у збереженні газового транзиту через Україну

Глава австрійського нафтогазового концерну OMV Райнер Зеле (Rainer Seele) висловив переконання, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" не відбере в України її статус транзитної держави. "Не має бути враження, що "Північний потік-2" будується для того, щоби більше не використовувати українські потужності", - зазначив Райнер Зеле в інтерв'ю інформагенції dpa, опублікованому в суботу, 19 травня.

При цьому топ-менеджер припустив, що наприкінці літа будуть отримані три відсутніх дозволи на будівництво "Північного потоку-2" дном Балтійського моря в Росії, Данії та Швеції. При цьому він вказав, що не відчуває побоювань щодо можливого зростання залежності Європи від російського газу. "Залежність не є проблемою, коли вона взаємна, як в цьому випадку. Росія потребує цього ринку", - додав Зеле.

У реалізації суперечливого проекту "Північний потік-2", окрім російського "Газпрому", бере участь ціла низка європейських компаній, в тому числі австрійський концерн OMV і "дочка" німецького концерну BASF - Wintershall. До теперішнього часу вісім інвесторів надали на будівництво газопроводу, який повинен буде з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд, суму в чотири мільярди євро. Загальна протяжність газопроводу, який планують прокласти паралельно до першого "Північного потоку", становитиме 1 220 кілометрів.