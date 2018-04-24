Керівник ЧАЕС: Захоронення ядерних відходів - відкладене рішення

DW: Введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту (НБК) над четвертим енергоблоком ЧАЕС було запланованеще на листопад минулого року. Але з того часу його вже двічі переносили - спочатку на кінець травня, а тепер на листопад 2018-го. З чим це пов'язано?

Валерій Сейда: Об'єкт "Укриття" - це досить складний об'єкт. Дуже часто несподівано виявляються місця з високим рівнем радіації, що унеможливлює швидке проведення робіт. Це по-перше. А по-друге, нам у будь-якому випадку потрібно бути повністю впевненими в безпеці споруджуваного об'єкта. Якщо в якийсь момент постає вибір між дотриманням графіків і питанням безпеки, то пріоритет надається останньому.

Валерій Сейда

Арку НБК було встановлено над старим саркофагом у листопаді 2016 року. Це вже дало якийсь позитивний ефект?

Відразу після насування НБК рівень радіації навколо об'єкта "Укриття" знизився приблизно вдвічі. Значно зменшився і так званий "неорганізований" викид радіоактивних речовин з існуючого об'єкта "Укриття" - теж приблизно в два рази.

Тобто новий безпечний конфайнмент навіть зараз, коли він ще не повністю введений в експлуатацію, вже позитивно впливає на радіаційну обстановку і, відповідно, на безпеку.

Наскільки безпечно для персоналу працювати біля об'єкта "Укриття"?

Працювати в епіцентрі ядерного вибуху - це завжди ризик. Можна говорити про те, чи є він прийнятним чи ні. На даний час ризики прийнятні. У нас є правило: якщо ми не можемо виконати щось безпечно, то не варто й починати. Зараз, після насування конфайнмента, ризики зменшилися.

А що конкретно передбачає запуск НБК?

Відразу після введення нового безпечного конфайнмента в експлуатацію почнеться демонтаж нестабільних конструкцій старого об'єкта "Укриття". Це міжнародне зобов'язання України, і вона його виконуватиме. Ми вже готуємося до цього. Є затверджений перелік нестабільних конструкцій, які підлягають демонтажу, і навіть проект демонтажу першої з них.

Після демонтажу нестабільних конструкцій і навіть паралельно з ним вивчатимуться паливовмісні маси - найбільш небезпечні субстанції, що знаходяться в об'єкті "Укриття". З ними теж треба поводитися безпечно - поки що не зовсім зрозуміло, як, але щось робити треба. І в подальшому - перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Проектний термін експлуатації НБК та сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2, що будується неподалік від ЧАЕС, становить сто років. Тобто це тимчасове рішення, як і централізоване сховище для відходів з трьох українських АЕС, спорудження якого розпочалося в зоні відчуження. А що буде потім, через сто років?

Мені б теж хотілося знати, що буде навіть не те що через сто, а хоча б через п'ятдесят років. Чому термін експлуатації НБК становить сто років? Тому що, наприклад, стосовно об'єкта "Укриття" цілком може бути ухвалено рішення, що зберігання високоактивних і довгоіснуючих відходів повинно здійснюватися в глибоких геологічних формаціях. В Україні поки такого сховища немає і раніше 2050-го року його створено не буде. Тобто час експлуатації нового безпечного конфайнмента має бути достатнім для повного завершення робіт з перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Що ж стосується сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2, то це відкладене рішення - як і в усьому світі. Оскільки відпрацьоване ядерне паливо, яке зберігатиметься у цьому сховищі - це ті ж самі високоактивні відходи, які захоронювати поки що ніде. Крім того, відпрацьоване паливо часто розглядається як цінний ресурсний матеріал. Так, зараз немає технологій, щоб видобувати і використовувати ті елементи, які в ньому містяться, але в майбутньому такі технології цілком можливо - і навіть напевно - будуть створені.

Чи є плани зі створення сховища для остаточного захоронення ядерних відходів?

Високоактивні та довгоіснуючі радіоактивні відходи відповідно до українського законодавства мають захоронюватися в глибоких геологічних формаціях. Плани зі створення такого сховища є, вони навіть прописані у Загальнодержавній цільовій екологічній програмі поводження з радіоактивними відходами. Але це дуже тривалий процес. Навіть якщо почати будувати таке сховище прямо зараз, це займе близько 20 років. А оскільки економічна ситуація в Україні зараз не настільки сприятлива, щоб займатися такими масштабними і витратними спорудами, то його введення в експлуатацію відтерміновується.

Тобто проблема остаточного захоронення високоактивних відходів в Україні поки не вирішена?

Так - як і в усьому світі.

Яким Ви бачите майбутнє зони відчуження?

Зона відчуження - це дві різні частини: біосферний заповідник, в який включена найменш радіоактивно забруднена частина зони, і зона спеціального промислового використання. Зона спеціального промислового використання ще довгий час буде непридатна для життя людей. На мій погляд, тут ідеальне місце для розміщення виробництв, пов'язаних з ядерною енергією та іонізуючим випромінюванням. Територія тут і так вже забруднена через аварію і треба максимально корисно її використовувати.

Які це можуть бути виробництва?

Наприклад, сховище для радіоактивних відходів. Відходи, які утворюються на атомних станціях, було б цілком доцільно концентрувати тут - переробляти і захоронювати. Оскільки період напіврозпаду радіонуклідів, які входять до складу цих відходів, здебільшого все одно значно менший, ніж тих радіонуклідів, якими забруднені території навколо станції.

Чи є сенс розвивати в Чорнобильській зоні сонячну енергетику?

Як один із варіантів використання даної території, це цілком можливо. Однак, якщо це буде економічно недоцільно, то хто вкладатиме в це гроші?

Зона відчуження - це північ країни. На півдні достатньо вільних територій, більш придатних для встановлення сонячних панелей.

Скажімо так: можливо, з точки зору кількості сонячної енергії на одиницю площі, будувати сонячні електростанції на півдні і вигідніше. З іншого боку, території на півдні можна використовувати і для інших цілей, а тут не так вже й багато альтернатив.

Ви вірите в безпечне майбутнє атомної енергетики?

Я за освітою інженер-фізик, моя спеціальність - "Проектування та експлуатація ядерних установок". Тому я в них, безумовно, вірю.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Заразливий оптимізм баби Гані Бабі Гані (ліворуч на фото) 86 років. Вона на понад 10 років пережила свого чоловіка. Останні 25 років старенька ще й доглядає за своєю сестрою Сонею (праворуч на фото), яка страждає на психічні розлади. "Радіації не боюся. Варю гриби, доки вся радіація з них не вийде", - гордо каже баба Ганя. Аліна Рудя вже кілька разів відвідувала бабусю і називає її найдобрішою людиною.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Кинуто поспіхом: занедбані будинки у зоні Ганя з сестрою живуть у Купуватому - селі у 30-кілометровій зоні відчуження. Після аварії на ЧАЕС у квітні 1986 року сотні тисяч тутешніх мешканців із зони поспішно евакуювали. Більшість будинків у селі так і залишились безхазяйними. У цій хаті баба Ганя зберігає труни для себе і сестри.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Повернення у труні Місцеве кладовище зовні нічим не відрізняється від усіх інших сільських кладовищ в Україні. Але чимало могил належать людям, які були евакуйовані після аварії, але воліли бути похованими тут, розповідає Аліна Рудя.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Остання воля баби Марусі Дехто повертається сюди ще за життя. Як от баба Маруся, яка доглядає за могилою матері. Її дочка живе з чоловіком та двома дітьми в однокімнатній квартирі у Києві. А баба Маруся каже, що тішиться тому, що живе тут: "Це моя батьківщина. Хочу, щоб тут мене поховали. Але біля матері, а не чоловіка".

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Історії самоселів Галина Іванівна належить до тих, кого називають "самоселами". "Моє життя проминуло так хутко, що й оком не встигла моргнути. Зараз мені 82 роки, а відчуття таке, ніби ще й не починала жити. У молодості дуже хотілося подорожувати. Мріяла про квиток, з яким можна було б об'їхати цілий світ. Але далі Києва так нікуди і не вибралася".

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони У власному світі Іван Іванович з дружиною ще у 1980-х вирішили повернутися до забруднених радіацією, але рідних місць. Таких, як вони, кілька сотень. Іван став серед туристів справжньою знаменитістю. Чоловік овдовів ще кілька років тому, але щороку розповідає, що дружина померла "торік". Він полюбляє розповідати безліч історій, деякі з яких, однак, межують із вигадкою.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Свідки подій За тиждень до 32 роковин аварії на ЧАЕС Аліна Рудя відвідала селище Опачичі. Тут залишалася жити одна-єдина бабуся. Решта самоселів вже відійшли в інший світ. Їхні хати стоять із прочиненими дверима, на столах старі фотографії, листи, рушники та меблі - мовчазні свідки трагічної долі.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони "А душа дотліва у горнилі буття" Баба Маруся доглядає за своїм чоловіком Іваном. Він страждає на старечу деменцію, а нещодавно ще й переніс інсульт. "Іноді він прокидається посеред ночі і іде шукати свій трактор, на якому пропрацював 42 роки". Сама Баба Маруся тепер теж часто замислюється про смерть. "Не хочу бути тягарем для дітей та онуків", - каже вона.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Подбали завчасно До того, як Іван зліг хворим, він встиг змайструвати дві домовини для себе і для дружини. Зараз подружжя тримає їх у сараї, що поруч із хатою. "Нижня для мене, а та, що на ній стоїть, - для мого старого", - пояснює Маруся.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Останні самосели У зоні відчуження залишилося небагато самоселів. Аліна Рудя, що сама народилося недалеко від Чорнобиля, збирає їхні історії для великого фотопроекту, який має незабаром вийти друком. "Відвідини кинутих сіл щоразу стають дедалі більш гнітючими. Щоразу хтось помирає, адже більшості самоселів уже далеко за 70", - каже Аліна. Автор: Крістоф Штрак, Дмитро Каневський

