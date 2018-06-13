Каха Каладзе про олігархів у футболі та Кличка в політиці (відео)

Про чемпіонат світу в Росії, олігархів у футболі та Кличка в політиці екс-футболіст "Мілана" і київського "Динамо", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе розповів ексклюзивно програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".
Екс-гравець київського "Динамо" та "Мілана", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе перед ексклюзивним інтерв'ю зіграв у футбол із
кореспонденткою DW Жанною Нємцовою. Гола не вийшло. Каха Каладзе відверто розповів DW, що думає про чемпіонат світу в Росії, а також про олігархів у футболі та мера-боксера Кличка в політиці. Совісна людина не може заробляти гроші в політиці, сказав мер Тбілісі. Цікаво, кого він має на увазі? Дивіться у в
Чим займається після завершення спортивної кар’єри і як ставиться до свого брата-мера Києва? Про це та інше український боксер Володимир Кличко розповів в інтерв'ю Жанні Нємцовій. І навіть станцював брейк-данс... (02.05.2018)
Як Ігор Коломойський допоміг Україні? І який актив дуже хоче купити в нього президент Порошенко? Коломойський відповідає на незручні питання в ексклюзивому інтерв'ю DW. (16.05.2018)