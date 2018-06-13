 Каха Каладзе про олігархів у футболі та Кличка в політиці (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.06.2018

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Політика й суспільство

Каха Каладзе про олігархів у футболі та Кличка в політиці (відео)

Про чемпіонат світу в Росії, олігархів у футболі та Кличка в політиці екс-футболіст "Мілана" і київського "Динамо", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе розповів ексклюзивно програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

Georgien Tiflis - Nemtsova Interview mit Kacha Kaladze, Bürgermeister von Tiflis, ehemaliger Fußballspieler (DW)

Екс-гравець київського "Динамо" та "Мілана", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе перед ексклюзивним інтерв'ю зіграв у футбол із 
кореспонденткою DW Жанною Нємцовою. Гола не вийшло. Каха Каладзе відверто розповів DW, що думає про чемпіонат світу в Росії, а також про олігархів у футболі та мера-боксера Кличка в політиці. Совісна людина не може заробляти гроші в політиці, сказав мер Тбілісі. Цікаво, кого він має на увазі? Дивіться у в

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Про чемпіонат світу в Росії, олігархів у футболі та Кличка в політиці екс-футболіст "Мілана" і київського "Динамо", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе розповів ексклюзивно програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

Каха Каладзе про олігархів у футболі та Кличка в політиці (13.06.2018) 13.06.2018

Екс-гравець київського "Динамо" та "Мілана", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе зіграв у футбол з кореспонденткою DW Жанною Нємцовою. Дивіться, що з цього вийшло і про що вони розмовляли.

Kaladze

Колишній футболіст Каха Каладзе обраний мером Тбілісі 22.10.2017

На виборах мера Тбілісі переміг колишній футболіст Каха Каладзе, що представляє правлячу партію "Грузинська мрія". На місцевих виборах по всій Грузії також перемагає правляча партія.

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