 Катерина Бабкіна: Чому українці - це й правда сила, і куди ця сила зникає | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 20.06.2018

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Авторська колонка

Катерина Бабкіна: Чому українці - це й правда сила, і куди ця сила зникає

"У Відні я плакала спершу від розчулення, а потім від думки, що мені повертатися в Київ", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Катерина Бабкіна

Катерина Бабкіна

Одного разу знайома сказала: "Повертаєшся з-за кордону до України, і здається, що всі тебе навмисне хочуть образити. Потім, звісно, звикаєш знову і живеш нормально". І це така правда - навіть попри те, що розповідати, наскільки в нас тут все не так, як там, давно вважається моветоном. Річ, однак, не в тому, що тут не так, як там - а просто в тому, що тут не так, як слід. Беручись за тему "Як вам, Катю, Київ по поверненні з резиденції в Відні", я ризикую перейти всі можливі межі і не дотримати балансу правди та здорового оптимізму, але я за те, щоби проговорювати проблемні моменти - на мою думку, це перший крок до того, щоби вони стали менш проблемними. Тож ось вона, коротка подорож-повернення.

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Уже на перетині українського кордону з боку Угорщини прикордонник сказав мені поблажливо: "Щось ви невпевнено водите". Люди навколо засміялися, ніби я справді невпевнено воджу. На кордоні всюди висить обмежувальний знак "5", і в кількох місцях потрібно зупинятися - для попереднього контролю (це там, де мовчазний чувак просто заглядає в машину та часом вітається), для того, щоби тобі дали папірець, на якому від руки написано скільки людей в машині, потім для паспортного контролю, потім для митного контролю, і ще потім, щоби в тебе забрали цей папірець. Місця ці ніяк не позначені, звичайно, тож люди, які не перетинають кордон щодня, просто ледве їдуть і по поглядах людей в формі намагаються здогадатися, що саме робити. Я змовчала і митник повторив - невпевнено водите, Катерино Богданівно. "Ну я доїхала ж з Відня. І перед тим - туди”, - коротко відповідаю я, бо відчуваю, що від мене чекають діалогу. Мужики в черзі і ті, що просто стоять коло машин та бусів, голосно регочуть і перемовляються - дивися на них, вони з Відня сюди доїхали. Ха-ха, з Відня.

Оце той момент, коли починає здаватися, що тебе хочуть навмисне образити. Я вдома майже три тижні, і цей момент триває дотепер.

Цього разу я прожила в Відні лише два місяці, з виїздами до інших міст Австрії та в Італію. Достатньо для того, щоби перелаштуватися на інший ритм життя. Завдяки максимальній людиноорієнтованості процесів і простору це перелаштування відбувається мимохідь та практично одразу. Зовсім інша справа тепер - перелаштуватися назад.

Маленькі речі - доступна питна вода всюди, рівні дороги та тротуари, розмітка, яку видно, люди, які їздять, дотримуючись режиму швидкості, рядності і взагалі принципів здорового глузду, стовідсоткове співпадіння декларованих та дійсних робочих годин установ і закладів - дуже розслабляють. Передбачуваність і зорієнтованість взагалі розслабляє - бо вивільнює багато ресурсу.

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Я давно не замислювалася над тим, скільки сил витрачаю, плануючи вдома візит в банк, на пошту, до лікаря, навіть заїжджаючи на паркінг торгового центру - просто тому, що ніколи точно не знаю, чи все там станеться так, як має. Тож автоматично щоразу продумую план Б, навіть кілька: що буде, якщо на виїзді з паркінга буде пробка, бо шлагбаум піднімається сьогодні вручну; куди я спізнюся, якщо пані на пошті скаже "П'ять хвилин" і вийде на півгодини; що доведеться скасувати, якщо касу в банку, котра працює без обіду, буде на годину зачинено, бо касир обідає тощо. Я вже мовчу про те, що будь-яку вулицю може бути перекрито коли завгодно - нещодавно я не потрапила додому, бо не мала з собою паспорту з пропискою.

Якщо взяти ширше - більшість мешканців Києва ніколи до кінця не знають, чи виявиться в них зранку в крані гаряча вода чи вода взагалі; коли та в якому стані прибуде громадський транспорт, чи точно приїде викликане таксі, навіть підтверджене; на що буде схоже взуття після прогулянки з дому на роботу понищеними тротуарами, по залишках піску (посипали зимою) та гравію (перекладали поруч якісь кабелі); і ще тисячі подібних речей. Все це теж на бекграунді жере нашу оперативну пам'ять, бо ми самі не помічаємо, як автоматично готуємо щодо всього план Б, завжди; краще - кілька.

Якщо ще ширше - транспортна система, схема руху, доступність станцій метрополітену, глибокі підземні переходи, довгі, захаращені; запарковані всюди авта (сюрприз - їх просто нема куди діти!); дивовижне розташування доріжок, світлофорів, зупинок - все це вимагає неабиякої фізичної підготовки. Особистий транспорт вас не сильно порятує - вам же, по-перше, нема куди його діти, тому ви або не маєте де паркуватися, або трошки почуваєтеся м.даком, а правила дорожнього руху і обмеження швидкості існують тільки для вас (і ще для мене), і ви їх або дотримуєтеся - і всім заважаєте, або рухаєтеся в темпі потоку, і наражаєте на небезпеку себе та інших.

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Я плакала, коли з'ясувала, що на кінцевих станціях ліній метро в Відні є гаражі, де доба коштує як година на вулиці, - це для того, щоби люди паркували авта і пересідали на громадський транспорт; і що на в'їзді в ці гаражі завжди вказано кількість вільних місць і це правдива кількість; і що в метро є ліфти на кожен підйом і спуск, і їх видно, і вони працюють - навіть якщо ви без інвалідності чи дитини в візку, а лише втомилися, ними можна скористатися. Плакала я спершу від розчулення, а потім від думки, що мені-то повертатися в Київ.

А ще ж у мене є собака! В Відні всюди можна з собакою - в банк, в транспорт, в кафе і в магазин одягу; собаки там спокійні та виважені, знаєте чому? Бо на вулицях тут і там не лежить їжа, яку треба без кінця не давати їм підбирати, долаючи їхній інстинкт і множачи стрес (ця їжа називається сміття; днями мій пес знайшов на газоні коло великого державного музею пів курки гриль, підгнилої трошки, наприклад).

Ну і ще стиглі дешеві авокадо. І не треба перевіряти термін придатності кожної їжі в супермаркеті, бо якось і так зрозуміло, що з цим все окей. І свіжі та смачні суші з собою по 4 євро.  І басейн без купленої бог знає де довідки. І велодоріжки. І, і, і...

Це все такі дрібниці, може здатися. А разом з тим, саме із них в більшості складається наше життя – день за днем. Ми самі не уявляємо, як часто ми замість жити - виконуємо без кінця вправи на виживання в несприятливих умовах.

Ці вправи ґартують в нас силу, можливо. Вони ж її і пожирають. І от що я думаю - є, очевидно, кращі способи витреновувати силу і здобувати ресурс; і вже точно - є набагато кращі способи їх витрачати.

  • Межа - лише небо

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Межа - лише небо

    Про якість німецьких доріг ходять легенди. Навіть до найбільш віддалених селищ прокладений якісний асфальт, не кажучи вже про великі міста. Мінімальний вік для отримання водійських прав - 17 років, але не можна їздити без супроводу дорослих, допоки вам не виповниться 18.

  • Увага, затори!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Увага, затори!

    За даними Німецького клубу автомобілістів (ADAC), торік на німецьких автобанах було зареєстровано на чотири відсотки більше заторів, ніж у 2016-му. У середньому щодня формувався затор загальною протяжністю майже 4 тисячі кілометрів. Причина - не збільшення кількості автівок, а численні ремонтні роботи. Тож, виїжджаючи на автобан, будьте готові до тривалого очікування, особливо довкола міст.

  • Зірвиголови на дорогах

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Зірвиголови на дорогах

    Навіть під час їзди на великій швидкості декому часом здається, що інші їдуть не достатньо швидко. Особливо нахабні водії під’їжджають максимально близько і, мигаючи фарами, намагаються зігнати зі смуги. Ліва смуга має використовуватися лише для обгону, тому не дозволяйте себе тероризувати!

  • Посміхайтеся, вас знімають

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Посміхайтеся - вас знімають

    Обережно, радар! Камер, які фіксують порушення правил руху, дуже багато в Німеччині - як на автобанах, так і в містах. Ненависні для водіїв пристрої встановлені обабіч дороги, але, на жаль, часто їх помічають лише тоді, коли вже занадто пізно. У цьому випадку ви отримаєте "лист щастя" - з вашим фото за кермом.

  • Телефони суворо заборонені

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Мобільні суворо заборонені

    Під час руху заборонено не лише розмовляти, але навіть тримати мобільний телефон в руці. Якщо вас спімають, це може коштувати до 100 євро та штрафні бали, які нараховують за порушення ПДР. Якщо під час розмови по телефону ви створюєте аварійну ситуацію, це обійдеться іще дорожче - аж до втрати прав на деякий час. Штрафи посилили у 2017 році.

  • Геть з дороги!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Геть з дороги!

    Не менш суворо карається і блокування автомобілів рятувальних служб. Під час заторів та аварій водії мають залишати шлях для авто швидкої допомоги, поліції та пожежних. Так званий "рятувальний коридор" має бути між крайньою лівою та сусідньою смугами. Той, хто не дотримується цього правила, ризикує отримати штраф у 200 євро та бали за порушення.

  • Аварійний трикутник

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Аварійний трикутник

    У разі аварії або поломки автомобілісти мають встановити оранжевий попереджувальний трикутник за кілька метрів позаду авто та вдягнути куртку люмінісцентного кольору. Усе це, а також аптечка, зокрема, з бинтами, мають бути у водія завжди.

  • Пам’ятайте про промілле!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Пам’ятайте про проміле!

    У Німеччині водіям-початківцям та професійним водіям взагалі заборонено вживати алкоголь. Для всіх інших автомобілістів діє обмеження у 0,5 промілe. Для велосипедистів - до 1,6 проміле. Суми штрафів - від 500 євро і вище. Тож краще взагалі утриматися від алкоголю перед поїздкою.

  • Зимова гума

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Зимова гума

    Зимові шини або універсальні шини є обов’язковими в Німеччині, щойно на дорогах з’являється лід, сніг або бруд. Це може статися у період з жовтня до Великодня. Поїздки на зледенілій дорозі без потрібних шин можуть обійтися дорого. У разі ДТП через це можна навіть втратити страховку.

  • Без поспіху і метушні

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Без поспіху і метушні

    Найкраща порада для водіння на німецьких дорогах та автобанах - жодної метушні! Не поспішайте і не перенапружуйте себе. У Німеччині добре розвинена мережа громадського транспорту. Тож перед поїздкою подумайте: варто їхати на машині чи краще розслабитися у потязі?

    Автор: Луїза Шефер, Ольга Войтович


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