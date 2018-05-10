Каталонський парламент з першої спроби не обрав Кіма Торру головою уряду

55-річний кандидат на пост керівника каталонського уряду Кім Торра не зміг здобути достатньої підтримки під час голосування в суботу, 12 травня, в регіональному парламенті. Торрі забракло лічених голосів для досягнення абсолютної більшості, передає інформагенція dpa. За даними місцевих ЗМІ, за Торру проголосували 66 за необхідних 68 депутатів. Четверо парламентарів, які є прибічниками незалежності Каталонії, утрималися, а 65 опозиціонерів проголосували проти.

Тепер 14 травня має відбутися друге голосування. Під час цього голосування Торрі вистачить і відносної більшості для того, щоб отримати пост голови регіонального уряду.

Голову женералітету Каталонії мають обрати до 22 травня. Якщо цього не станеться, будуть призначені чергові дострокові вибори до регіонального парламенту.

Нагадаємо, 10 травня екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який перебуває в Німеччині, відмовився від претензій на крісло очільника уряду регіону та запропонував кандидатуру Торри на цей пост.

У своєму виступі перед депутатами Торра зазначив, що "нашим президентом є Карлес Пучдемон", а також підтвердив наміри бути "вірним мандату" виборців на референдумі 1 жовтня минулого року щодо створення незалежної держави.