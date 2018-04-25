Карл Маркс: 200 років потому (фотогалерея)

Як на батьківщині філософа-економіста відзначають його ювілей? Серйозно та з гумором! Науковці публікують нові праці, відшукуючи маловивчені тези, а виробники сувенірів добряче заробляють на образі автора "Капіталу".
Серед вулиць і площ, що носять імена історичних діячів, найбільше на сході Німеччини - Карла Маркса. Втім, і на заході ФРН їх не поспішають перейменовувати. (07.03.2018)
Напередодні 200-річчя Карла Маркса його двійник дуже затребуваний на батьківщині духовного батька комунізму. (18.01.2018)