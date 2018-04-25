Карл Маркс: 200 років потому (фотогалерея)

Карл Маркс: 200 років потому

Карл Маркс та НДР

Як зазначив Штайнмаєр, багато німців, які народилися в НДР, з одного боку раді були "спекатися Маркса" після возз'єднання Німеччини, але в той же час вони сподіваються, що деякі його ідеї будуть втілені в життя, зберігши в капіталістичному світі місце для соціальної справедливості. На фото - Marx-Engels-Forum, скульптурний ансамбль в центрі Берліна, споруджений у 1980-ті роки.