 Карл Маркс: 200 років потому (фотогалерея) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.05.2018
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Європа

Карл Маркс: 200 років потому (фотогалерея)

Як на батьківщині філософа-економіста відзначають його ювілей? Серйозно та з гумором! Науковці публікують нові праці, відшукуючи маловивчені тези, а виробники сувенірів добряче заробляють на образі автора "Капіталу".

  • Карл Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Карл Маркс

    Карл Маркс (Karl Marx), один із духовних батьків комунізму, народився 5 травня 1818 року у Трірі, а помер 14 березня 1883 року в Лондоні. В Трірі він провів перші 17 років життя. Головні ювілейні урочистості, як-то виставки, спектаклі або конференції, відбуватимуться тут: в приміщеннях місцевих музеїв і прямо на вулицях міста.

  • Будинок, де народився Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Рідні пенати

    До 200-річчя від дня народження Карла Маркса в Трірі підготували масштабну ювілейну програму. На фото - будинок, в якому народився ювіляр. Адреса: Brückenstrasse 10. Сьогодні тут розташовується музей, присвячений життю та діяльності Маркса.

  • Карл Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Столичної уваги не бракує

    Ювілей став приводом згадати про Маркса не тільки в Трірі. Напередодні святкування 200-річчя в Берліні відбулася конференція, присвячена Марксу, перед учасниками якої виступив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). За його словами, "Карл Маркс, незважаючи на суперечливість його тез, був видатним німецьким мислителем".

  • Пам'ятник Марксу та Енгельсу в Берліні

    Карл Маркс: 200 років потому

    Карл Маркс та НДР

    Як зазначив Штайнмаєр, багато німців, які народилися в НДР, з одного боку раді були "спекатися Маркса" після возз'єднання Німеччини, але в той же час вони сподіваються, що деякі його ідеї будуть втілені в життя, зберігши в капіталістичному світі місце для соціальної справедливості. На фото - Marx-Engels-Forum, скульптурний ансамбль в центрі Берліна, споруджений у 1980-ті роки.

  • Аугуст Діль в ролі Маркса

    Карл Маркс: 200 років потому

    На екрані

    2017 року на кіноекрани Німеччини вийшов фільм "Молодий Карл Маркс". У головній ролі - німецький актор Аугуст Діль (August Diehl). А 10 травня цього року на екрани країни виходить документальний фільм "System Error", протагоністи якого, частково використовуючи термінологію Маркса, міркують про те, до чого в підсумку призведе капіталізм.

  • Пиво Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Пиво MARX

    У ці дні багато хто не проти підзаробити на ювілеї Карла Маркса: від власників готелів в Трірі та його околицях до виробників дешевої сувенірної продукції. Хіба це - не яскравий приклад капіталістичного устрою нашого життя? Хай там як, а фірма Marx Chemnitzer Bier GmbH в Хемніці (місті, що з 1953 по 1990 роки носило ім'я Карл-Маркс-Штадт) випустила до ювілею пиво "Маркс".

  • Капітал, обгортка книги

    Карл Маркс: 200 років потому

    Головна праця

    Як зазначає керівниця справами відомого берлінського видавництва Karl Dietz Verlag Забіне Нусс (Sabine Nuss), щороку "Капітал" Карла Маркса продається в Німеччині чимраз краще. У 2017 році обсяги продажів (2650 примірників) зросли на 20 відсотків, порівняно з 2016 роком. У цьому сезоні, розповідає Нусс, видавництво розраховує продати понад три тисячі примірників праці.

  • Маркс, Енгельс і Ленін

    Карл Маркс: 200 років потому

    У книгарнях Німеччини

    З'явилася нова література про філософські ідеї Маркса. За словами професора Трірського університету Мартіна Ендреса (Martin Endreß), після 1989 року праці Маркса вивчаються ґрунтовніше, адже раніше цьому заважало протистояння двох систем: комуністичної, що селективно використала Маркса в своїх цілях, і капіталістичної. Сьогодні є можливість неупереджено оцінити філософію автора "Капіталу".

  • Світлофор в Трірі

    Карл Маркс: 200 років потому

    Людина і світлофор

    І все-таки такого "культу" Карла Маркса, як в Трірі, більше в Німеччині ви ніде не зустрінете. Саме тут - різноманіття сувенірів, можливість сфотографуватися з новим пам'ятником і дізнатися все про життя філософа-економіста. Такі пішохідні світлофори з'явилися на вулицях Тріра в березні цього року.

  • Купюра

    Карл Маркс: 200 років потому

    Без вартості

    Фірма Trier Tourismus und Marketing GmbH, що відповідає за розвиток туризму на батьківщині Карла Маркса, випустила до ювілею безліч сувенірів. Серед найнезвичніших - купюра номіналом НУЛЬ євро із зображенням Маркса. Придбати її за "нормальні" гроші можна в Трірі.

  • Гумова качка Карл Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Качкомаркс

    Гумова качечка з характерною бородою займе місце у вашій ванній кімнаті, якщо ви готові з'їздити в Трір і заплатити за неї в місцевому сувенірному магазині 5,90 євро.

  • Перстень із зображенням Карла Маркса

    Карл Маркс: 200 років потому

    Коштовний земляк

    Дизайнерка ювелірних прикрас з Тріра Єлена Вілла (Elena Villa) створила до ювілею свого знаменитого земляка перстень із його зображенням.

  • Двійник Маркса

    Карл Маркс: 200 років потому

    Двійник-екскурсовод

    Німець Міхаель Тілен (Michael Thielen) - пенсіонер з Тріра, у свій час підробляв "офіційним" двійником Карла Маркса і водив екскурсії містом. Екскурсії - в минулому, але Тілен і далі із задоволенням грає роль Маркса. Гості міста охоче з ним фотографуються.

  • Новий пам'ятник Марксу

    Карл Маркс: 200 років потому

    Новий пам'ятник

    Цей новий пам'ятник Марксу - подарунок Китаю з нагоди 200-річчя. 4,40-метрову бронзову статую доставили до Тріра у березні. Пам'ятник вже встановили поблизу воріт Порта Нігра. Урочисте відкриття (зі зняттям чохла) заплановано на 5 травня. Трір традиційно користується особливою популярністю серед китайських туристів, які відвідують тут будинок, де народився засновник наукового комунізму.

  • Актор в костюмі пам'ятника Марксу

    Карл Маркс: 200 років потому

    "Все життя - театр"

    На фото - актор, переодягнений в костюм пам'ятника Карлу Марксу. Він - учасник театралізованої прогулянки Тріром під назвою "MARX! LOVE! REVOLUTION!", Що стала одним із заходів ювілейного року. Прем'єра запланована на 5 травня. Наступні покази - щосуботи в період з травня по жовтень. Місце і час зустрічі потенційних глядачів - новий пам'ятник Марксу, о 14:00.

    Автор: Дар'я Брянцева, Валерій Сааков


  • Карл Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Карл Маркс

    Карл Маркс (Karl Marx), один із духовних батьків комунізму, народився 5 травня 1818 року у Трірі, а помер 14 березня 1883 року в Лондоні. В Трірі він провів перші 17 років життя. Головні ювілейні урочистості, як-то виставки, спектаклі або конференції, відбуватимуться тут: в приміщеннях місцевих музеїв і прямо на вулицях міста.

  • Будинок, де народився Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Рідні пенати

    До 200-річчя від дня народження Карла Маркса в Трірі підготували масштабну ювілейну програму. На фото - будинок, в якому народився ювіляр. Адреса: Brückenstrasse 10. Сьогодні тут розташовується музей, присвячений життю та діяльності Маркса.

  • Карл Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Столичної уваги не бракує

    Ювілей став приводом згадати про Маркса не тільки в Трірі. Напередодні святкування 200-річчя в Берліні відбулася конференція, присвячена Марксу, перед учасниками якої виступив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). За його словами, "Карл Маркс, незважаючи на суперечливість його тез, був видатним німецьким мислителем".

  • Пам'ятник Марксу та Енгельсу в Берліні

    Карл Маркс: 200 років потому

    Карл Маркс та НДР

    Як зазначив Штайнмаєр, багато німців, які народилися в НДР, з одного боку раді були "спекатися Маркса" після возз'єднання Німеччини, але в той же час вони сподіваються, що деякі його ідеї будуть втілені в життя, зберігши в капіталістичному світі місце для соціальної справедливості. На фото - Marx-Engels-Forum, скульптурний ансамбль в центрі Берліна, споруджений у 1980-ті роки.

  • Аугуст Діль в ролі Маркса

    Карл Маркс: 200 років потому

    На екрані

    2017 року на кіноекрани Німеччини вийшов фільм "Молодий Карл Маркс". У головній ролі - німецький актор Аугуст Діль (August Diehl). А 10 травня цього року на екрани країни виходить документальний фільм "System Error", протагоністи якого, частково використовуючи термінологію Маркса, міркують про те, до чого в підсумку призведе капіталізм.

  • Пиво Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Пиво MARX

    У ці дні багато хто не проти підзаробити на ювілеї Карла Маркса: від власників готелів в Трірі та його околицях до виробників дешевої сувенірної продукції. Хіба це - не яскравий приклад капіталістичного устрою нашого життя? Хай там як, а фірма Marx Chemnitzer Bier GmbH в Хемніці (місті, що з 1953 по 1990 роки носило ім'я Карл-Маркс-Штадт) випустила до ювілею пиво "Маркс".

  • Капітал, обгортка книги

    Карл Маркс: 200 років потому

    Головна праця

    Як зазначає керівниця справами відомого берлінського видавництва Karl Dietz Verlag Забіне Нусс (Sabine Nuss), щороку "Капітал" Карла Маркса продається в Німеччині чимраз краще. У 2017 році обсяги продажів (2650 примірників) зросли на 20 відсотків, порівняно з 2016 роком. У цьому сезоні, розповідає Нусс, видавництво розраховує продати понад три тисячі примірників праці.

  • Маркс, Енгельс і Ленін

    Карл Маркс: 200 років потому

    У книгарнях Німеччини

    З'явилася нова література про філософські ідеї Маркса. За словами професора Трірського університету Мартіна Ендреса (Martin Endreß), після 1989 року праці Маркса вивчаються ґрунтовніше, адже раніше цьому заважало протистояння двох систем: комуністичної, що селективно використала Маркса в своїх цілях, і капіталістичної. Сьогодні є можливість неупереджено оцінити філософію автора "Капіталу".

  • Світлофор в Трірі

    Карл Маркс: 200 років потому

    Людина і світлофор

    І все-таки такого "культу" Карла Маркса, як в Трірі, більше в Німеччині ви ніде не зустрінете. Саме тут - різноманіття сувенірів, можливість сфотографуватися з новим пам'ятником і дізнатися все про життя філософа-економіста. Такі пішохідні світлофори з'явилися на вулицях Тріра в березні цього року.

  • Купюра

    Карл Маркс: 200 років потому

    Без вартості

    Фірма Trier Tourismus und Marketing GmbH, що відповідає за розвиток туризму на батьківщині Карла Маркса, випустила до ювілею безліч сувенірів. Серед найнезвичніших - купюра номіналом НУЛЬ євро із зображенням Маркса. Придбати її за "нормальні" гроші можна в Трірі.

  • Гумова качка Карл Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Качкомаркс

    Гумова качечка з характерною бородою займе місце у вашій ванній кімнаті, якщо ви готові з'їздити в Трір і заплатити за неї в місцевому сувенірному магазині 5,90 євро.

  • Перстень із зображенням Карла Маркса

    Карл Маркс: 200 років потому

    Коштовний земляк

    Дизайнерка ювелірних прикрас з Тріра Єлена Вілла (Elena Villa) створила до ювілею свого знаменитого земляка перстень із його зображенням.

  • Двійник Маркса

    Карл Маркс: 200 років потому

    Двійник-екскурсовод

    Німець Міхаель Тілен (Michael Thielen) - пенсіонер з Тріра, у свій час підробляв "офіційним" двійником Карла Маркса і водив екскурсії містом. Екскурсії - в минулому, але Тілен і далі із задоволенням грає роль Маркса. Гості міста охоче з ним фотографуються.

  • Новий пам'ятник Марксу

    Карл Маркс: 200 років потому

    Новий пам'ятник

    Цей новий пам'ятник Марксу - подарунок Китаю з нагоди 200-річчя. 4,40-метрову бронзову статую доставили до Тріра у березні. Пам'ятник вже встановили поблизу воріт Порта Нігра. Урочисте відкриття (зі зняттям чохла) заплановано на 5 травня. Трір традиційно користується особливою популярністю серед китайських туристів, які відвідують тут будинок, де народився засновник наукового комунізму.

  • Актор в костюмі пам'ятника Марксу

    Карл Маркс: 200 років потому

    "Все життя - театр"

    На фото - актор, переодягнений в костюм пам'ятника Карлу Марксу. Він - учасник театралізованої прогулянки Тріром під назвою "MARX! LOVE! REVOLUTION!", Що стала одним із заходів ювілейного року. Прем'єра запланована на 5 травня. Наступні покази - щосуботи в період з травня по жовтень. Місце і час зустрічі потенційних глядачів - новий пам'ятник Марксу, о 14:00.

    Автор: Дар'я Брянцева, Валерій Сааков


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