 Карл Маркс: поп-ікона і хіпстер? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.05.2018
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Політика й суспільство

Карл Маркс: поп-ікона і хіпстер? (відео)

5 травня виповнилося 200 років з дня народження Карла Маркса. Ким він є нині: ідеологом, поп-іконою, інструментом маркетингу чи просто комічним персонажем?

Карл Маркс.

Ідеї Карла Маркса руйнували суспільства, творили революції, змінювали хід історії. Та ким він є нині? Ідолом? Хлопцем з плакату? Мультиплікаційним персонажем? Поп-іконою? Карл Маркс, двохсотріччя від дня народження якого святкували 5 травня, і досі живе в різних образах. Без маніфесту, без теорії, але все ще з пишною шевелюрою.

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