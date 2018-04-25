Карл Маркс: поп-ікона і хіпстер? (відео)

5 травня виповнилося 200 років з дня народження Карла Маркса. Ким він є нині: ідеологом, поп-іконою, інструментом маркетингу чи просто комічним персонажем?
Ідеї Карла Маркса руйнували суспільства, творили революції, змінювали хід історії. Та ким він є нині? Ідолом? Хлопцем з плакату? Мультиплікаційним персонажем? Поп-іконою? Карл Маркс, двохсотріччя від дня народження якого святкували 5 травня, і досі живе в різних образах. Без маніфесту, без теорії, але все ще з пишною шевелюрою.
Серед вулиць і площ, що носять імена історичних діячів, найбільше на сході Німеччини - Карла Маркса. Втім, і на заході ФРН їх не поспішають перейменовувати. (05.05.2018)
У день 200-річчя Карла Маркса його двійник дуже затребуваний на батьківщині духовного батька комунізму. (18.01.2018)