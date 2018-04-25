Карл Маркс: поп-ікона і хіпстер? (відео)

Ідеї Карла Маркса руйнували суспільства, творили революції, змінювали хід історії. Та ким він є нині? Ідолом? Хлопцем з плакату? Мультиплікаційним персонажем? Поп-іконою? Карл Маркс, двохсотріччя від дня народження якого святкували 5 травня, і досі живе в різних образах. Без маніфесту, без теорії, але все ще з пишною шевелюрою.