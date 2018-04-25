Кардинал постане в Австралії перед судом через закиди в сексуальних злочинах

Австралійський кардинал Джордж Пелл постане перед судом через звинувачення у злочинах проти статевої свободи десятки років тому. Це перший випадок, коли клірик Католицької церкви такого рівня проходить у подібній справі. Попри те, що суд у Мельбурні не прийняв половину зі звинувачень під час попереднього слухання, у вівторок, 1 травня, він вирішив, що обвинувачення надало достатньо доказів для процесу із судом присяжних, пише агентство AP.

Конкретна кількість звинувачень не називається. 76-річний кардинал заявляє про свою невинуватість. Його адвокати наголошують, що звинувачення безпідставні та не можуть бути доведені. Ідеться про "історичні" злочини, які, можливо, трапилися десятки років тому. За австралійськими законами, ані правоохоронці, ані преса не можуть розголошувати деталі щодо закидів, підозр чи даних про заявників. Раніше ж Пеллу вже закидали недбалість під час розгляду справ щодо зловживань кліриками своїми посадами, коли він керував церквою у Мельбурні та Сіднеї.

Справа Пелла викликала неабиякий ажіотаж в Австралії

Пелл з 2014 року працював у Ватикані, обійнявши посаду префекта секретаріату у справах економіки, його вважали одним із найвпливовіших посадовців. Для суду Святий Престол надав Пеллу можливість повернутися до рідної Австралії. Він заявляє, що регулярно інформує Папу про судовий процес та "відпустку задля очищення свого імені", додають місцеві ЗМІ з посиланням на заяву кардинала. Папа ж своює чергою утримується від коментування справи, кажучи про необхідність здійснення правосуддя. Паралельно в Австралії триває урядове розслідування щодо того, як Католицька церква реагує на статеві злочини проти дітей, у якому також фігурує ім'я Пелла.

Скандали довкола сексуальних наруг священиків

Справа Пелла продовжує низку секс-скандалів довкола Католицької церкви. Кілька років тому були частково опубліковані витяги із масштабного дослідження щодо сексуальної наруги священиків над неповнолітніми.

Дослідження об'єднало дані про психічне здоров’я жертв, отримані із дев'яти країн, в тому числі з Ірландії та США. Фахівці Центрального інституту душевного здоров'я в німецькому Мангаймі, відзначили, що у католицькій церкві, на відміну від шкіл, жертвами сексуального насильства ставали переважно хлопчики. Повні результати дослідження планують оприлюднити до кінця наступного року, пише інформагенція dpa.

Скандал набув особливих масштабів у 2010-му році. Тоді ж із жертвами священиків-педофілів зустрівся попередник Франциска, Бенедикт XVI. Він визнав численні випадки сексуальної наруги над дітьми та підлітками в установах Католицької церкви в Ірландії, Німеччині та деяких інших країнах і закликав до спокути.